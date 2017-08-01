Hakan Fidan'ı istifaya davet etti!
Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı istifa etmeye çağırdı.01 Ağustos 2017 Salı 12:27
Uğur, "Eğer 'kontrollü darbe yalanı'nı dolaşıma sokan FETÖ çetesi ve onun CHP'deki kuyruklarının yürüttüğü spekülasyonun son bulması isteniyorsa Hakan Fidan'ın bir karar vermesi gerek" dedi.
Uğur'un yazısından bir bölüm şöyle:
"Ben şunu merak ediyorum. Sayın MİT Müsteşarı 'Çok acil bir durum var, Genelkurmay Başkanı'mızla (Hulusi Akar) birlikteyiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız (Recep Tayyip Erdoğan) ile mutlaka ve hemen görüşmemiz gerekiyor' dese, acaba ulaşamaz mıydı?
Fidan saat 20.20'de Akar'ın yanından ayrılıyor. Aracındayken yeniden arayamaz mıydı?
Şimdi böyle soruları ortaya atıyoruz diye kimse kızmasın.
Çünkü o saatlere dair bazı belirsiz noktalar kaldıkça ve suskunluk devam ettikçe, FETÖ ve CHP'nin birlikte dillendirdiği 'kontrollü darbe yalanı' daha da besleniyor. Ama bu yalan bizim bu tartışmayı yapmamızı engellememeli. Kafamızdaki tüm soruları sorabilmeliyiz."
'KARARIN NE OLDUĞUNU BEN SÖYLEYECEK DEĞİLİM'
"Öyle ya. Eski Başbakan erken saatte sığınağa gönderiliyor. Cari Başbakan Binali Yıldırım olayı vatandaşlarla birlikte öğreniyor, telaşla aradığında da ona günün gelişen olaylarını aktarıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sonradan açıkladığı üzere darbe girişiminden eniştesi sayesinde haberdar oluyor.
Eğer 'kontrollü darbe yalanı'nı dolaşıma sokan FETÖ çetesi ve onun CHP'deki kuyruklarının yürüttüğü spekülasyonun son bulması isteniyorsa Hakan Fidan'ın bir karar vermesi gerek.
O kararın ne olabileceğini ben söyleyecek değilim şüphesiz ama kamuoyu acaba bir özeleştiriyi de hak etmiyor mu en azından?"
Daha fazla yorum göster (1/10)
CANAN19 dk önce Darbe gecesinde dik duranlara operasyon cekiliyor. Hakan Fidani yedirmeyiz!!! Can yenice21 dk önce Siz her seyi gorecek goze bilecek akla sahip olsaydiniz fidana ne gerek vardi.Her seyi devlet biliyor mahalleli kulturuyle devlet isleri anlasilmaz. Hakkı21 dk önce Fuat mısın Avnimisin? İkisinden biri sen seç farketmez... Mustafa22 dk önce tgrt haberdeki bazı programlarda cumhurbaşkanına saldıran konuşmacılar çağrılıyor ve konuşmalarına sonuna kadar izin veriliyordu işte o zaman anladımki tgrt cumhurbaşkanına karşı saman altından su yürütüyor Mustafa kayhan35 dk önce İstersen fuat karşı tarafa geç yerin belli olsun. Çok sırıtıyorsun. Fetöcüler ve israil hakan fidan olmasın diye az yaygara çıkarmadı mı sen ne çıkarıyorsun . Reis varken sana ne misafir40 dk önce Fuat Uğur'usöylediği kimseyi bağlamaz.Sepekülasyona dönük söylemlere bu milletin karnı tok.Hem sonra Cumhurbaşkanı başbakan bakanlar ve milletvekilleri her halde Fuat Uğur dan daha iyi düşünebilirler. yüksel46 dk önce Kusura bakma gazeteci sen ve senin gibiler Hakan Fidanın attığı tırnak olamassınız... Sara54 dk önce Emre Uslunun tweetini okuduysaniz ne yapilmaya calisildigini anlarsiniz. Darbe gecesinde kim dik durarak görevini yaptiysa hedef tahtasinda. Mehmet Görmezden kurtuldular simdi Hakan Fidani göndermeye calisiyorlar. Yemezler avcunuzu yalarsiniz. Cemal öz55 dk önce Dovru soze ne demeli Hasan Hüseyin 57 dk önce Doğru söze ne denir.