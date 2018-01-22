Hakan Fidan ve Hulusi Akar'ın katıldığı toplantıda neler konuşuldu?

Rus gazetesi Kommersant,18 Ocak’ta Hulusi Akar ile Hakan Fidan’ın Moskova’da, Rusya Savunma Bakanlığı’ndaki görüşmelerle ilgili detayları açıkladı.



Rus gazetesi Kommersant, 18 Ocak’ta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Moskova’da, Rusya Savunma Bakanlığı’ndaki görüşmelerle ilgili detayları açıkladı.

Kafkassam'dan Fuat Safarov'un, Kommersant'e konuşan Rusya Savunma Bakanlığı yönetimine yakın bir kaynaktan aktardığı habere göre, Türkiye, Afrin operasyonu ile ilgili hedeflerinin nihai ve değişmez olduğuna işaret ederek bu bölgenin (operasyon bölgesi) genişlemeyeceği garantisini verdi.



Rus kaynağın iddiasına göre, Türkiye böylece, “Türkiye toprakları için tehlike arz eden teröristleri çökertmeyi başaracaklarını” söyledi.



SURİYE'DE BAŞKA HEDEFLERİMİZ VAR



Kommersant’a konuşan başka bir üst düzey Rus askeri kaynak ise, Rusya’nın Türk ordusunun operasyonuna karışmaması ile ilgili yaklaşımını şöyle nitelendirdi: “Bizim Suriye’de başka hedef ve görevlerimiz var.”