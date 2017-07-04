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Hakan Çalhanoğlu resmen Milan'da

İtalyan kulübü Milan, Bayer Leverkusen'den transfer ettiği milli futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

04 Temmuz 2017 Salı 09:35
Hakan Çalhanoğlu resmen Milan'da

Milan Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Bayer Leverkusen ile Hakan'ın transferi konusunda anlaşıldı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, kendisini 2021'e kadar Milan'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

İtalyan basınında, transferin bonuslarla birlikte 24 milyon avro bonservis bedeli karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.

Hakan, kısa süre önce Çinli hissedarlar tarafından satın alınan Milan'ın, Mateo Musacchio, Franck Kessie, Andre Silva, Ricardo Rodriguez ve Fabio Borini'den sonra yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 6. isim oldu.

Profesyonel kariyerine, 2011'de altyapısında oynadığı takımlardan Karlsruher'de başlayan Hakan, 2012 yazında Hamburg, 2014 yazında ise Bayer Leverkusen'e gitmişti. Türkiye Milli Takımı formasını 26 kez giyen Hakan, Bayer Leverkusen ile çıktığı 115 maçta 28 gol ve 29 asist üretti.

  • FIFA'nın, Trabzonspor'a karşı 2011'de sözleşme maddelerini yerine getirmediği gerekçesiyle hatalı bulduğu Hakan, cezası gereği şubat ayından itibaren 4 ay futbol oynayamadı.

 

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 09:35
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