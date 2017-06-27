Hakan Çalhanoğlu İtalya yolcusu!

İtalyan devi Milan, iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürürken, bu kez Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek için harekete geçti.

"HAKAN ÇALHANOĞLU ADIM ADIM MİLAN'A"

Alman basınında çıkan haberde, Milan'ın Bayer Leverkusen ile Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için görüşmeler yaptığı belirtildi. İtalyan ekibi Milan'ın Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve bu transferin 20-30 milyon euro arasında bir rakama biteceği vurgulandı.

ÇALHANOĞLU'NUN MENAJERİ DOĞRULADI!

Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Bektaş Demirtaş, Milan ile ilgili haberler üzerine "Milan'ın Hakan Çalhanoğlu ile ilgilendiği doğru. Milan, Avrupa'nın en iyi kulüplerinden biri. Ancak bu transfer görüşmeleriyle ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum" dedi.

2019'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

17 yaşındayken babası Hüseyin Çalhanoğlu'nun Trabzonspor'a imza atmasına rağmen Hakan Çalhanoğlu, profesyonel sözleşmesini Hamburg'la imzaladığı için milli futbolcu Şubat ayının başında FIFA tarafından 4 ay futboldan men cezasına çarptırılmıştı. Cezası sona eren Hakan Çalhanoğlu'nun Bayer Leverkusen ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (Sporx)