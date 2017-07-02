Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor

Bir süredir Milan'ın gündeminde olan Hakan Çalhanoğlu için sona gelindi. Milan, Bayer Leverkusen ile 23 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu için 24 milyon euro bonservis bedeline anlaşmaya vardı. Milan Hakan için 20 milyon euro bonservis ve 4 milyon euro da bonus ödeyip, İtalyan devi milli oyuncuya da yıllık 2,5 milyon euro ödeme yapılacağı açıklandı.

İtalyan basınında yer alan haberde de Hakan Çalhanoğlu'nun 2 Temmuz Pazar günü Milano'ya gelip, sağlık kontrollerinin ardından Milan ile sözlşeme imzalayacağı planlandı.