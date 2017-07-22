Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Hakan Cahalananananallgloglu' diye duyurdular!

Çin'de düzenlenen özel turnuvada Hakan Çalhanoğlu'nun da gol attığı maçta Milan, Bayern Münih'i 4-0'lık skorla adeta dağıttı. Bayern Münih resmi twitter hesabından Hakan'ın attığı golün anonsunu yaparken bir hataya imza attı. Daha sonra özür diledi.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 15:35
'Hakan Cahalananananallgloglu' diye duyurdular!

Çin'de düzenlenen turnuvada Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan, Bayern Münih'i 4-0'la geçerken milli yıldızımız maçın son golünü attı. 

Hakan Çalhanoğlu'nun skoru 4-0 yapan golünü resmi Twitter hesabından tweet atan Bayern Münih, milli yıldızımızın soy ismini yanlış yazdı. Bayern özür diledi İlk önce 'Hakan Cahalananananallgloglu' olarak yazılan isim bir sonraki tweette düzeltildi. Alman devi bu tweetin ardından bir de özür diledi. 

İŞTE O TWEET:

  

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 15:35
  1. Hakan Çalhanoğlu
  2. milan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Hakan Cahalananananallgloglu' diye duyurdular!
    1. 'Hakan Cahalananananallgloglu' diye..
    2. Burak Yılmaz transferinde flaş gelişme!
    3. Teröristler tarafından..
    4. 15 Temmuz'un kritik komutanına terfi!
    5. Boateng'den anlamlı hareket: Maçlara..
    6. Filipinler'de sıkıyönetim uzatıldı
    7. Erdoğan'dan Mescid-i Aksa açıklaması
    8. FETÖ'cü eski komiser şimdi de..
    9. WhatsApp’ta yeni dönem başlıyor
    10. ÖSYM’den DGS adaylarına uyarı geldi!
    11. Darbecileri gözaltına alan Albay,..
    12. Real Madrid'in yeni 10 numarası Luka..
    13. İstanbul'da 'naylon fatura'..
    14. Hollanda'da 'Halep'i Yaşa' sergisi..
    15. CHP nereden talimat aldığını açıklamadı!
    16. 'Trabzonspor için tarifi imkansız bir..
    17. Suriye Rakka'da DAEŞ'i vurdu
    18. Deprem uzmanından korkutan açıklama!
    19. Mesut Özil'e dudak uçuklatan teklif
    20. Saldırıya uğradığını söyleyen..
    Vali kraliçeye dokundu! Ortalık karıştı
    Vali kraliçeye dokundu! Ortalık karıştı
    Hristiyan Papaz liderden Mescid-i Aksa çağrısı
    Hristiyan Papaz liderden Mescid-i Aksa çağrısı
    "Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça Kıyamet kopmaz"
    "Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça Kıyamet kopmaz"
    Filistinli Müslümandan misilleme saldırısı
    Filistinli Müslümandan misilleme saldırısı