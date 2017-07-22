'Hakan Cahalananananallgloglu' diye duyurdular!
Çin'de düzenlenen özel turnuvada Hakan Çalhanoğlu'nun da gol attığı maçta Milan, Bayern Münih'i 4-0'lık skorla adeta dağıttı. Bayern Münih resmi twitter hesabından Hakan'ın attığı golün anonsunu yaparken bir hataya imza attı. Daha sonra özür diledi.22 Temmuz 2017 Cumartesi 15:35
Çin'de düzenlenen turnuvada Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan, Bayern Münih'i 4-0'la geçerken milli yıldızımız maçın son golünü attı.
Hakan Çalhanoğlu'nun skoru 4-0 yapan golünü resmi Twitter hesabından tweet atan Bayern Münih, milli yıldızımızın soy ismini yanlış yazdı. Bayern özür diledi İlk önce 'Hakan Cahalananananallgloglu' olarak yazılan isim bir sonraki tweette düzeltildi. Alman devi bu tweetin ardından bir de özür diledi.
İŞTE O TWEET: