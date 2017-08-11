Hakan Balta hiçbir yere gitmiyor

Teknik Direktör Igor Tudor tarafından gözden çıkarılan Hakan Balta’nın kampa gitmeyince adeta futbola küstüğü ve 10 kilo aldığı dün basına yansımıştı.



34 yaşındaki futbolcuya Süper Lig’den 3 teklif olduğu ama Hakan’ın bunu değerlendirmediği belirtildi. Hakan Balta böylece 1 sene oynamadan 1 milyon 250 bin euro alacak ve sezon sonunda futbolu bırakacak.

Kaynak:Fanatik