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Hakan Balta hiçbir yere gitmiyor

Hakan Balta’nın kampa gitmeyince adeta futbola küstüğü ve 10 kilo aldığı dün basına yansımıştı.

11 Ağustos 2017 Cuma 10:16
Hakan Balta hiçbir yere gitmiyor

Teknik Direktör Igor Tudor tarafından gözden çıkarılan Hakan Balta’nın kampa gitmeyince adeta futbola küstüğü ve 10 kilo aldığı dün basına yansımıştı.

34 yaşındaki futbolcuya Süper Lig’den 3 teklif olduğu ama Hakan’ın bunu değerlendirmediği belirtildi. Hakan Balta böylece  1 sene oynamadan 1 milyon 250 bin euro alacak ve sezon sonunda futbolu bırakacak.

Kaynak:Fanatik

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 10:16
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