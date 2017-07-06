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Hakan Balamir son yolculuğuna uğurlandı

KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden 72 yaşındaki Türk sinemasının usta oyuncusu Hakan Balamir son yolculuğuna uğurlandı.

06 Temmuz 2017 Perşembe 19:31
Hakan Balamir son yolculuğuna uğurlandı

Usta sanatçı Hakan Balamir için Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde kılınan cenaze namazına oğlu Tufan Balamir, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ile sanatçının sevenleri katıldı.

Hakan Balamir’in tabutunun başına fotoğrafı konulurken sevenleri tabunun başında gözyaşı döktü. Usta sanatçının oğlu Tufan Balamir, taziyeleri kabul etti. Dostları acı gününde yalnız bırakmadıkları Tufan Balamir’e başsağlığı diledi. Helallik alınması sonrasında kılınan cenaze namazı sonrasında cenaze bir süre omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Hakan Balamir Küçükyalı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Babasının hastalık ve vefat etmesi üzerine konuşan Tufan Balamir, “Bayramın birinci günü aniden ateşlendi. KOAH vardı zaten. Telefonlarla taziyede bulunan insanlar oldu. sağ olsunlar hepsi dostlarımız arkadaşlarımız. Burada olamayanlar var. Bu sevgi bize yeterli. O insanların aramaları yanımızda olduklarını göstermeleri güç kuvvet veriyor” dedi.

Hakan Balamir’ın oyuncu dostu Gülşen Tuncer, “Hakan Balamir yakın kuşaklar tarafından tanınması eski kuşaklar tarafından da anımsanması gereken bir figürdür. Bizim ulusal sinemamızın payandasıdır.Çok yüksek bir kişiliği kaybettik” dedi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 19:31
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