Hakan Atilla kararı piyasaları teğet geçti

ABD’de eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkında alınan kararın ardından gözler piyasalara çevrildi. Fakat gerek Borsa İstanbul gerekse döviz cephesinde beklenenin aksine pozitif bir hava oluştu. Güne yatay bir başlangıç yapan BIST100 endeksi, öğle saatlerine doğru yükselişe geçerek 117 bin 524 puanı gördü. Türk Lirası karşısında 3,78’den güne başlayan dolar ise 3,75’ê kadar geriledi. Euro tarafında da düşüşler yaşanırken 1 kuruşluk düşüş yaşandı ve 4,53 seviyesi görüldü. Özellikle dolar cephesindeki sakin seyirde şu noktalar dikkat çekti:

Enflasyon: Geçtiğimiz gün açıklanan enflasyon verisi ile 2017’de çift haneli sonuçlansa da aylık bazda yaşanan düşüş gelecek adına umutların artmasına neden oldu. Enflasyonun 2018 yılının büyük bir kısmında düşük iki haneli rakamlarda kalmasını bekleyen Goldman Sachs, söz konusu rakamların sadece dördüncü çeyrekte tek haneye inmesini bekliyor.

Faiz: Merkez Bankası’nın gelecek toplantılarda faiz artırımına devam edeceği yönünde açıklamalar sürüyor. Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Tufan Cömert, “Merkez Bankası gelecek toplantıda faizi makul bir yere arttırıp orada bir süre tutsa TL daha fazla değer kazanacak. Ama bence bu ayki toplantıda Merkez Bankası pas geçecektir. Faiz artırması çok düşük bir ihtimal, sebebi de şu; enflasyon düşüyor, kur sağlam neden faiz arttırayım? diyor” ifadelerini kullandı.

Küresel durum: Dolar sadece Türk Lirası’na karşı değil diğer para birimlerine karşı da değer kaybediyor. Dolar, Japon Yeni hariç tüm G-10 paraları karşısında değer kaybetti. Euro da, dolar karşısında yüzde 0.16 yükseldi ve 1,2054’ü gördü. Yeni Zelanda Doları ise dolar karşısında yüzde 0.44 ile en fazla değer kazanan G-10 parası oldu.

Öte yandan Bank of America Merrill Lynch’in 68 ülkeyi kapsayan altı aylık gelişen piyasalar değerlendirmesine göre Çin ve Rusya en sağlam ülkeler olurken, Güney Afirka, Brezilya ve Türkiye ‘kırılgan üçlü’yü oluşturuyor. Türkiye’nin önemli gelişen piyasalar arasında sondan ikinci sırada yer aldığı değerlendirmede enflasyon ve yüzde 100’ün üzerindeki kredi/mevduat rasyonu işaret edildi. Dış likidite ve borçlanma göstergelerinin de endişe verici olduğu söyleyen değerlendirmede GSYİH artışının ve mali pozisyonun güçlü seyrini koruduğu dile getirildi.

BANKA HAKKINDA ALINMIŞ KARAR YOK

Halkbank’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yer alan açıklamasında, bankanın Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkında, ABD’de görülmekte olan davanın ilk yargılama safhasında, kendisine atfedilen suçların bir kısmı için mahkeme jürisi tarafından suçlu olduğu yönünde karar verildiği hatırlatıldı. Bundan sonraki süreçte verilen karar hakkında temyiz dahil tüm yasal yollara müracaat edilmesinin imkan dahilinde olduğu, dava ile ilgili hukuki sürecin henüz sonuçlanmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Bahse konu davada bankamız taraf olmadığı gibi mahkeme tarafından bankamız hakkında alınmış herhangi idari veya mali bir karar bulunmamaktadır. Genel Müdür Yardımcımız hakkındaki mahkeme jürisi kararına dayanılarak, henüz hukuki süreci tamamlanmayan davayla ilgili olarak bankamızın güven ve itibarını sarsıcı nitelikte açıklama veya haber yapılmasının Bankacılık Kanunu’nun ‘İtibarın Korunması’ başlıklı madde hükümlerine aykırılık teşkil edeceğini hatırlatmak isteriz. Bankamız, tüm iş ve işlemlerinde ulusal ve uluslararası düzenlemelere her zaman hassas bir şekilde uymakta olup uyum politikasını uluslararası standartlarda daha da geliştirmek için yoğun bir çaba harcamaktadır. Bankamız tarafından bankacılık hizmetleri sunulurken mevcut düzenlemeler ve diğer tüm bankalarca bilinen ve izlenen dış ticaret uygulamaları dışında herhangi bir mekanizma, yöntem veya sistem kullanılmamaktadır. Yapılan dış ticaret işlemleri ve para transferleri açık, şeffaf ve ilgili otoritelerce izlenebilir durumdadır. Bankamız, işlemlerindeki şeffaflık ve uluslararası düzenlemelere uyum politikasını bundan sonra da kararlı bir şekilde devam ettirecektir.”

‘FİYATLARI KUR VE TALEP ARTIRDI’

* Merkez Bankası raporunda, yüzde 5.0’lik hedefi yüzde 138 aşarak yüzde 11.92 olarak gerçekleşen 2017 enflasyonundaki yüksek düzey için, “Özetle, temel mal grubu enflasyonunda birikimli döviz kuru etkileri öne çıkarken, toplam talep koşulları enflasyondaki yukarı yönlü seyri destekledi” saptaması yapıldı. Merkez Bankası’nın ‘Aylık Fiyat Gelişmeler’ raporunda şu konuların altı çizildi:

* Bu dönemde yıllık enflasyon ulaştırma hizmetlerinde artarken, lokanta-otel ve haberleşme grubunda görece yatay seyretti, diğer gruplarda ise azaldı.

* Ulaştırma grubunda fiyatlar karayolu ve havayolu yolcu taşımacılığına bağlı olarak arttı.

* Temel mal grubu yıllık enflasyonu Aralık ayında 0.40 puan yükselerek yüzde 15.45´e ulaştı. Bu gelişmede otomobil (yüzde 3.62) ve beyaz eşya (yüzde 3.98) fiyatlarındaki yüksek artışa bağlı olarak dayanıklı mal grubu fiyatları belirleyici oldu.

* Enerji fiyatları Aralık ayında yüzde 0.50 arttı; bu gelişmede, sırasıyla yüzde 2.02 ve 0.48 artan katı yakıt ve akaryakıt fiyatları etkili oldu. Aylık bazda gözlenen fiyat artışına rağmen bu dönemde enerji grubu yıllık enflasyonu baz etkisiyle 1.81 puan gerileyerek yüzde 10.41 oldu.

BES’TE HİSSE FONLARI KAZANDIRDI

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) fon türlerinde hisse senedi yoğun fonlar, 2017’de yatırımcısına yüzde 47,5 getiri sağladı. BIST 100 endeksinin yüzde 47,6’lık yükselişini yakalayan BES hisse senedi fonları, diğer fon türlerinin çok üzerindeki getirisiyle geçen yıl yatırımcılarını sevindirdi. BES fonları, 2017’de ortalama yüzde 14,69 getiri sağlarken, türlerine göre bakıldığında hisse senedini yüzde 26,54 ile fon sepeti fonları ve yüzde 20,33 ile kıymetli madenler fonları izledi. 2017’nin en az kazandıran BES fon türü ise yüzde 10,45 ile borçlanma araçları oldu. BES fonları arasında en çok kazandıran 10 fon, Cigna Finans Emeklilik, Anadolu Hayat Emeklilik, Allianz Hayat Emeklilik, Ziraat Hayat Emeklilik ve Garanti Emekllilk şirketlerine ait fonlar oldu. Cigna Finans yüzde 65 ile en fazla kazandıran fon oldu.

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