Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hakan Atilla davasında yeni gelişme

ABD'nin İran'a yaptırımlarını delmekle suçlanan ve New York'ta tutuklu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davada sanık Atilla'nın suçlu olup olmadığını belirlemek için görüşmeler yürüten jüri üyeleri yine bir karara varamadı ve görüşmelere 3 Ocak'ta devam edilmesine karar verildi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 08:10
Hakan Atilla davasında yeni gelişme

Görüşmelere çarşamba öğleden sonra başlayan jüri üyeleri, tüm gün  kendilerine ayrılan odada dava dosyası üzerinde çalıştı ve zaman zaman Yargıç  Richard Berman'a notlar göndererek bazı suçlamalar hakkında bilgilendirme talep  etti.

Jürinin gün sonunda karar veremesi üzerine ve Noel tatilinin araya  girmesiyle görüşmelere 3 Ocak'ta devam edilmesine karar verildi.

Atilla'ya atfedilen suçlar arasında ABD'nin İran'a yönelik  yaptırımlarını delmek, ABD'yi aldatma suçuna iştirak etmek, ABD bankalarını  dolandırmak, ABD bankalarını dolandırmaya iştirak etmek, kara para aklamak ve  kara para aklama suçuna iştirak etmek bulunuyor.

12 Jüri üyesinin Atilla'ya yöneltilen 6 farklı suçun her birine ayrı  ayrı karar vermesi ve bütün kararları oybirliğiyle alması gerekiyor.

Jürinin karar üzerinde uzlaşamaması durumunda ise davanın yargıcının  "yeniden yargılama" kararı alma yetkisi bulunuyor.

-Yargıç Berman'dan savunmanın bir talebine daha ret

Öte yandan Yargıç Berman, savunma makamının davanın sanığıyken  kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul edip savcılık ile işbirliği yaparak  tanık olan iş adamı Rıza Sarraf'ın 15 Eylül 2016'da amcası olduğu söylenen "Ahad"  isimli kişi arasında geçen telefon görüşmesinin delil olarak kullanılması ve jüri  üyelerine dinletilmesi talebini reddetti.

Savunma makamının Sarraf'a çapraz sorgulaması sırasında bu görüşmeye  ilişkin sorular yönelttiğin belirten Berman,  Sarraf'ın da bu sorulara yanıt  verdiğini ifade etti. Berman, Sarraf'ın akrabası ile yaptığı bu telefon  görüşmesinin İran yaptırımlarının delinmesi ve Atilla'nın bunun bir parçası  olmasıyla bağlantılı olmadığı gerekçesiyle bu talebi kabul etmedi.

Sarraf'ın görüşmede "Ahad durum öyle değil, sana söylüyorum. Burada  çıkıp 'tamam bu haltı ben yaptım' dersen rahat ediyorsun...Anlıyor musun? Ben  zaten suçumu kısmen kabul ettim...Başka çarem yoktu, neyleyeydim.Ömür boyu hapis  cezası mı alsaydım? Burada kanun yok, Yapmadığın bir şeyi  kabul etmek  zorundasın. Burada işler böyle yürüyor. Önemli olan suçunu kabul etmen. Bu baskı  sadece Amerika'da var diğer ülkelerde olmaz. Suçunu itiraf edersen serbest  bırakılırsın, durum bundan ibaret." dediği ortaya çıkmıştı.

- Avukatlardan "davanın hükümsüz kılınması" talebi

Atilla'nın avukatları mahkemeye ikinci kez "davanın hükümsüz  kılınması" talebinde bulunmuştu.

Savunma makamı, mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesinde 17-25 Aralık'tan  sonra eski Bankalar Yeminli Murakıbı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi  Osman Zeki Canıtez'in hazırladığı raporun savcılık tarafından Atilla'yı suçlamak  üzere kullanıldığını ve "deliller arasında yer almayan" raporun jüri önüne  getirilmesi nedeniyle hatalı yargılama yapıldığını savunmuştu.

Deliller arasında yer almayan bir raporun mahkeme huzuruna  getirilmesinin "jüri üyelerinde önyargıya sebep olacağı" gerekçesiyle yasal  olarak önemli bir sorun doğuracağına dikkati çeken savunma makamı, savcılığın  çapraz sorgusunda "Atilla'nın İran yaptırımlarını ihlal ettiğini savunan bir  uzman (Canıtez'in) raporunu sunduğunu", bu raporun deliller arasında olmadığını  ve bunun jüri üyelerini yanlış yönlendirdiğini bildirmişti.

Yargıç Berman, savunma makamının bu itirazına ilişkin kararını henüz  açıklamadı.

- Yargıç, Korkmaz'ın tanıklığını "hukuk kurallarına uygun" buldu

Yargıç Berman'ın,  FETÖ firarisi eski Komiser Yardımcısı Hüseyin  Korkmaz'ın tanıklığı için "hukuk kurallarına uygun olduğu" nitelemesi yapması ise  dikkat çekmişti.

Savcılığın mahkemeye tanık olarak getirdiği Korkmaz'la ilgili herhangi  bir sorun bulunmadığını dile getiren Berman, bu kişinin tanık olarak dinlenmesini  "tamamen yasal" ifadeleriyle tanımlamıştı.

Berman, daha önce de Atilla'nın avukatlarının tanıklık yapan FETÖ  mensubu firari eski Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz'ın "çalıntı deliller  sunması" ve "yanlış ifade vermesi" nedeniyle "davanın hükümsüz kılınması"  talebini reddetmişti.

Yargıç Berman, savunma makamının mahkemeye daha önce sunduğu delil  yetersizliği nedeniyle Atilla'ya yönelik tüm suçlamaların düşürülmesi talebiyle  ilgili ise henüz kararını açıklamadı.

- Firari FETÖ'cüler Canıtez ve Korkmaz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ 17/25 Aralık yargısal darbe  teşebbüsüne ilişkin yürüttüğü soruşturmada, ABD'de Türkiye Cumhuriyeti  vatandaşları hakkında devam eden yargılamada tanık listesinde ismi bulunan ve  "FETÖ üyesi olmak" suçundan firari olarak aranan Osman Zeki Canıtez'in, ByLock  kullanıcısı olduğu ve 25 Aralık soruşturmasında bilirkişi olarak görev yaptığı  belirlenmişti.

Hakim Berman'ın tanıklığını hukuk kurallarına uygun bulduğu FETÖ  mensubu Korkmaz da, mahkemede tanık kürsüsünde verdiği ifadede, mali şubeden  atanmasının ardından 17 Aralık soruşturmasıyla ilgili delilleri 6 farklı zamanda  temin ettiğini söylemişti.

Soruşturmayla ilgili delilleri verdiği savcıyı 25 Aralık 2013  tarihinde ziyaret ettiğini belirten Korkmaz, delilleri kendisinin de muhafaza  etmek istediğini ve savcıdan CD olarak aldığı delilleri daha sonra şifreli olarak  kendi flash diskine ve hard diskine kopyaladığını ifade etmişti.

Korkmaz, Ocak 2014'ün sonlarına doğru söz konusu savcıyı 2 kez daha  ziyaret ettiğini bildirirken, bu görüşmelerinde delillerin taranmış hallerini ve  aramalarda elde edilen fotoğrafları aldığını ve bunları yine flash diskine  aktardığını kaydetmişti.

Şubat 2014'te eski görevinden alınan savcının yeni ofisini ve Temmuz  2014'te de evini ziyaret ettiğini söyleyen Korkmaz, bu ziyaretlerinde de daha  önce taranmamış olan belgeleri ve eksik kalan raporların dijital versiyonlarını  aldığını anlatmıştı.

Haziran 2016'da da dosyada bilirkişi görevinde bulunmuş bir memurdan  da delil temin ettiğini ifade eden Korkmaz, ABD'li savcılarla ilk olarak avukatı  aracılığıyla iletişim kurduğunu aktarmıştı.

- Kokmaz, FBI'dan 50 bin dolar aldığını açıklamıştı

Hüseyin Korkmaz, ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) kendisine 50  bin dolar verdiğini ve ABD'de oturduğu evin kirasını ise savcılığın ödediğini  söylemişti. Korkmaz, ABD'ye geldiği günden beri hiç çalışmadığını ancak çalışma  başvurusunda bulunduğunu ve iki hafta önce olumlu yanıt aldığını anlatarak ABD  hükümetinden yardım alıp almadığı sorusuna, "Savcılık 3 defa 300 dolar, toplamda  900 dolar verdi." demişti.

4 haftadır devam eden duruşmaların ardından sona doğru yaklaşılan  davada çapraz sorgulamalar tamamlanırken salı günü savcılık ve savunma makamı  kapanış konuşmalarını yapmıştı.

Savcı Yardımcısı Michael Lockard bu davanın "yalanlardan ibaret"  olduğunu iddia ederek Atilla'nın "Halk Bankası'nın kara listeye alınmaması ve  kendisinin bankadaki pozisyonunu kaybetmemesi için" ABD Hazine Bakanlığına yalan  söylediğini öne sürmüştü.

Atilla'nın yaptırım uzmanı ve önemli bir kişi ve her şeyden haberdar  olduğunu savunan Lockard, jüri üyelerinden Atilla'yı suçlu bulmalarını istemişti.

- "Bu dava Rıza Sarraf'ın bir şovu"

Savunma avukatlarından Victor Rocco ise, bu davanın Rıza Sarraf'ın bir  şovu onun yalanları ve onun işlediği suçlarla ilgili olduğunu söylemişti. ABD  hükümetinin Sarraf'a ve FETÖ firarisi eski Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz'a  kucak açtığına dikkati çeken Rocco, Atilla'nın "bu düzeneğin mimarı" olduğu  iddialarını kanıtlayamadığını ifade etmişti.

Asıl suçluların Sarraf ve onun rüşvet verdiği Halk Bankası eski Genel  Müdürü Süleyman Aslan olduğunu belirten Rocco, Atilla'nın Sarraf ile hiçbir  ilişkisinin bulunmadığını belirtti. Rocco, jüri üyelerinden yalanlar söyleyen,  her şeyi satın alabileceğini düşünen Sarraf'a inanmamalarını istemişti.-  Bharara yargıç ve savcı yardımcılarıyla görüşmüştü

Duruşmanın salı günkü oturumunu izleyenler arasında Türkiye'de  hakkında soruşturma açılan eski New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara  da vardı.

ABD başkanı Donald Trump tarafından görevden alınan Bharara'nın  duruşmanın ardından savcı yardımcılarıyla ve Yargıç Berman ile görüşmesi ise  dikkati çekmişti.

- Dava süreci

Hakkındaki suçlamaları kabul ederek tanıklığa geçen Sarraf'ın,  Manhattan'da beraber kaldığı hücre arkadaşı tarafından "Sarraf'ın kendisine iki  kez tecavüz etmek ve cinsel tacizde bulunmak iddiasıyla" dava edildiği  bildirilmişti.

Faouzi Jaber isimli 62 yaşındaki mahkum, geçen hafta Çarşamba akşamı  Sarraf aleyhine "tecavüz" davası için başvuruda bulunmuştu. Buna göre söz konusu  mahkum Jaber, avukatı Alexei Schacht aracılığıyla, Manhattan'da beraber aynı  hücreyi paylaştıkları sırada Sarraf'ın kendisine iki kez tecavüz etmek ve cinsel  tacizde bulunmak iddialarıyla dava açmıştı.

- Sarraf marihuana içtiğini de kabul etmişti

Duruşmalarına devam edilen dava süreci içinde Sarraf, tutuklu  bulunduğu cezaevindeki bir gardiyana, Türk avukatı vasıtasıyla, yaklaşık 45 bin  dolar rüşvet verdiğini belirtmişti. Sarraf, cezaevinde uyuşturucu madde olan  sentetik marihuana içtiğini de kabul etmişti.

İran'a yönelik yaptırımları delme, banka dolandırıcılığı ve kara para  aklamak gibi suçlar atfedilen Sarraf geçen yıl mart ayında ABD'de tutuklanmıştı.  Davanın başlamasına kısa bir süre kala ise Sarraf kendisine yöneltilen 7  suçlamayı da kabul etmiş ve savcılıkla işbirliğine gitmişti.

Atilla ise 27 Mart'ta JFK Havalimanı'ndan Türkiye'ye gitmek üzereyken  gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 08:10
  1. ABD
  2. FBI
  3. dava
  4. İran
  5. dolar
  6. dünya
  7. gündem
  8. Temmuz
  9. Amerika
  10. İstanbul
  11. New York
  12. son dakika
  13. Rıza Sarraf
  14. hakan atilla
  15. Süleyman Aslan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara'nın tavrı, ABD'nin tehditlerini boşa çıkardı
    1. Ankara'nın tavrı, ABD'nin tehditlerini..
    2. ABD'nin BM temsilcisini telefonda fena..
    3. Hindistan ve Pakistan ordusu arasında..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tümen..
    5. Pensilvanya dediler Umre çıktı
    6. Başbakan Yıldırım, Karabük Valiliğini..
    7. Gazişehir Gaziantep sahasında Çaykur..
    8. ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı
    9. İstanbulspor sahasında Elazığspor'a..
    10. Lider, Adana'da yara aldı
    11. Mescid- Aksa'da gözaltına alınan..
    12. İsrail'de gözaltına alınan Türk..
    13. Ünlü piyanist Blet’den İsrail’i boykot..
    14. Flaş 'bitcoin' iddiası: Bir gecede...
    15. Süper Lig'de muhteşem Kudüs koreografisi
    16. Pamuk şeker kavgası kanlı bitti: 2..
    17. İstanbul Öğretmen Akademisi için..
    18. Hayalinizdeki bölüm hangi puan türünde?
    19. Akşener'den tuhaf iddia: 15 Temmuz..
    20. Filipinlerde korkunç bilanço: Ölü..
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
    CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
    Fatih Portakal Kudüs’teki bu görüntüyü hazmedemedi
    Fatih Portakal Kudüs’teki bu görüntüyü hazmedemedi