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''Hainlerin paçavralarıyla poz verenden mi tarafsızlık bekleyeceğiz''

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Hainlerin paçavralarıyla poz veren Hunko Avrupa Konseyi'nin seçim gözlemcisi. Bundan mı tarafsızlık bekleyeceğiz" dedi.

''Hainlerin paçavralarıyla poz verenden mi tarafsızlık bekleyeceğiz''
Eklenme: 18 Nisan 2017, 13:04

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi seçim gözlemcisi Alman Vekil Andrej Hunko'nun PKK bayrağı önünde poz verdiği fotoğrafı Twitter hesabından paylaşarak, "Bundan mı tarafsızlık bekleyeceğiz?" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabında, Alman Sol Parti Milletvekili Hunko'nun terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası önünde poz verdiği fotoğrafı kullanarak, "Hainlerin paçavralarıyla poz veren Hunko Avrupa Konseyi'nin seçim gözlemcisi. Bundan mı tarafsızlık bekleyeceğiz?" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de hafta sonu yapılan Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin olarak, dün Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu ile Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin ortak çalışması olan uluslararası gözlem misyonu, basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulunmuştu.

Kaynak: AA

 
EtiketlerTürkiyePKKAvrupaMevlüt ÇavuşoğluTwitter
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 13:04
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