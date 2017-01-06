Hainlerin kimliği tespit edildi!

İzmir Adliyesi'ne teröristlerin bomba yüklü araçla saldırısında dikkat çeken detaylar...

Hainlerin kimliği tespit edildi!
Eklenme: 06 Ocak 2017, 10:38
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Çatışmada öldürülen bir teröristlerin üzerinden S.O. ve A.K. adına düzenlenmiş sürücü belgeleri ortaya çıktı.

İzmir Adliyesi'ne teröristlerin bomba yüklü araçla saldırısında polis memuru Fethi Sekin ile zabıt katibi Musa Can şehit olmuş 3'ü polis 6 kişi yaralanmış, güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 2 terörist ölü ele geçirilmişti.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Adliyesi yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili "Teröristler ölü olarak ele geçirilmiştir. Eyleme ve kişilerin kimliklerine bakıldığında, eylemi yapanların PKK olduğu değerlendiriliyor" dedi.

PKK BAĞLANTISI

İzmir'de öldürülen teröristlerin üzerinden çıkan kimlikler incelendiğinde İzmir'de katliam girişiminde bulunan teröristlerden A.K.'nin 2011 yılında PKK üyeliğinden tutuklandığı ve 1 yıl cezaevinde kaldıktan sonra serbest kaldığı tespit edildi.

Olay yerinde bulunan çok sayıda mühimmatın yanı sıra teröristlerin üzerinden eski tip telefonların çıkması da dikkat çekti. 

 

(Haber7)

 
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