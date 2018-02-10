Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hainlerden Reyhanlı'ya bir roket daha

Hatay'ın Reyhan'lı ilçesine atılan roket bir tarlaya düşerken, olayda ölen ya da yaralananların olmadığı belirtildi.

10 Şubat 2018 Cumartesi 17:49
Hainlerden Reyhanlı'ya bir roket daha

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 17:49
  1. Hatay
  2. Reyhanlı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Acı haber ailelere ulaştı
    1. Acı haber ailelere ulaştı
    2. Beşiktaş-Karabükspor 11'ler belli oldu
    3. Hainlerden roketli saldırı
    4. Başbakan Yıldırım konuşuyor - CANLI
    5. Sultanbeyli Belediyespor'dan kritik 3..
    6. Düşürülen helikopter sonrası terör..
    7. Düşürülen helikoptere ilişkin flaş..
    8. Fatih Altaylı'dan flaş 'şerefsiz' çıkışı
    9. Enes Ünal'lı Villarreal'e şok!
    10. Azeri vekilden Avrupa'ya 'Afrin' tokadı
    11. 'Bu sitelerde ne para götürüyorlar'..
    12. İtiraf ettiler: Türk tanklarına karşı...
    13. AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na çok sert..
    14. Hulusi Paşa Atina'yı titretti! Yunan..
    15. Afrin harekâtına katılan askerlerin en..
    16. Meral Akşener tehdit etti: Hepinize..
    17. Halk TV'de Afrin skandalı
    18. Sömürmeye değil, ihya etmeye..
    19. Helikopterin düşürülmesi sonrası..
    20. Bir düzine gollü maç! Gölcükspor 6..
    Tabipler Birliğini topa tutup istifa etti
    Tabipler Birliğini topa tutup istifa etti
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    Siyonist İsrail'e gözdağı: Rusya'ya açarız
    Siyonist İsrail'e gözdağı: Rusya'ya açarız
    Mete Yarar'dan 'şehit sayısı' açıklaması
    Mete Yarar'dan 'şehit sayısı' açıklaması
    Teröristler ATAK'ı Amerikan füzesiyle vurdu!
    Teröristler ATAK'ı Amerikan füzesiyle vurdu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    ÖSO komutanından flaş YPG açıklaması!
    ÖSO komutanından flaş YPG açıklaması!
    Çarpıcı açıklama! 'Beyaz Saray'a kalsa Gülen çoktan...'
    Çarpıcı açıklama! 'Beyaz Saray'a kalsa Gülen çoktan...'