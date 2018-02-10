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Hainlerden Reyhanlı'ya bir roket daha
Hatay'ın Reyhan'lı ilçesine atılan roket bir tarlaya düşerken, olayda ölen ya da yaralananların olmadığı belirtildi.
10 Şubat 2018 Cumartesi 17:49
Ayrıntılar geliyor...
Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 17:49
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