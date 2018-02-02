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Hainlerden peş peşe 6 roket

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD üyeleri tarafından Kilis kent merkezine yönelik 3 ayrı roketli saldırı düzenlendi. Terör örgütü mevzilerinden ateşlenen 3 roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düştü. İki saldırıda 1'i ağır 11 işi yaralandı.

02 Şubat 2018 Cuma 11:19
Hainlerden peş peşe 6 roket

Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü mevzilerinden ateşlenen 2 roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düştü. 

Terör örgütü mensuplarınca atılan 2 roket, Fidanlık Mahallesi'ne düştü. Roketlerden birisi bir evin bahçesindeki aracın üzerine, diğeri eski sanayi bölgesine düştü. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

KİLİS'E 2 ROKET

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK üyeleri tarafından Kilis kent merkezine yönelik 2 ayrı roketli saldırı düzenlendi.

Alınan ilk bilgilere göre, terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin'den saat 10.50 sıralarında art arda ateşlenen roketlerden biri Ali Metin Dirimtekin Caddesi'ne düştü. Diğer roket ise Kilis Devlet Hastanesinin yanındaki boş alana isabet etti.

Can kaybının olmadığı olayın ardından polis ekipleri, çevre güvenliğini alarak, inceleme başlattı.

Bu arada, sınır hattında konuşlu topçu birlikleri, Afrin'deki terör hedeflerini ateş altına aldı. Kilis ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesine eş zamanlı olarak toplam 6 roket atıldı; 11 kişi yaralandı.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 11:19
  1. PYD
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