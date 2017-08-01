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Diyarbakır'da alçak saldırı: Biri binbaşı 2 şehit

Diyarbakır'ın Lice ve Kulp kırsalı arasındaki bölgede askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 1'i binbaşı 2 asker şehit oldu.

01 Ağustos 2017 Salı 11:41
Diyarbakır'da alçak saldırı: Biri binbaşı 2 şehit

Olay, Lice ile Kulp ilçesi arasında meydana geldi.

Edinilen ilk bilgilere göre, teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada, 1 binbaşı ile 1 uzman çavuş şehit oldu, 1 uzman çavuş yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda asker sevk edildi.

Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı..

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 11:41
  1. Diyarbakır
  2. pkk
  3. Lice ilçesi
  4. Kulp ilçesi
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