Diyarbakır'da alçak saldırı: Biri binbaşı 2 şehit
Diyarbakır'ın Lice ve Kulp kırsalı arasındaki bölgede askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 1'i binbaşı 2 asker şehit oldu.01 Ağustos 2017 Salı 11:41
Olay, Lice ile Kulp ilçesi arasında meydana geldi.
Edinilen ilk bilgilere göre, teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada, 1 binbaşı ile 1 uzman çavuş şehit oldu, 1 uzman çavuş yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda asker sevk edildi.
Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı..