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Hainler ülkeye yabancı pasaportla girip çıkmış

Terör örgütü FETÖ’nün yurtdışında firari bir sözde imamının yabancı ülke pasaportuyla Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi.

11 Ağustos 2017 Cuma 08:08
Hainler ülkeye yabancı pasaportla girip çıkmış

SELİM YAZICI / ANKARAGüneydeki bir şehir havalimanı üzerinden gerçekleştirilen sızma girişimine zamanında müdahale edilemediği; hain FETÖ’cünün İç Anadolu’daki bir büyükşehirde bazı görüşmeler gerçekleştirdikten sonra tekrar yurt dışına çıkmayı başardığı kaydedildi. Ancak FETÖ’nün bu ‘cüretkar’ hamlesinin ardından harekete geçen istihbarat birimlerinin, MOBESE’ler vasıtasıyla elde edilen kayıtlar üzerinden iz sürerek FETÖ imamının ülke içindeki bağlantılarını belirlediği ve bu noktaların yakın takibe alındığı öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığı’na intikal eden konuya ilişkin önümüzdeki günlerde büyük bir operasyon gerçekleştirilebileceği bildirildi.

YABANCILARA BİYOMETRİK KONTROL ŞART

FETÖ mensuplarının ülkeye giriş-çıkışlarında takibe alınabilmeleri durumunda önemli bilgilere ulaşılabildiği belirtilirken, bunun için öncelikle Türkiye kökenli yabancı ülke vatandaşlarının T.C. vatandaşlık bilgileriyle eşleştirilmiş biyometrik kontrol sistemine tabi tutulmaları ve sadece bu sistemlerin yer aldığı havalimanlarını kullanmaya zorlanmalarının gereğine işaret ediliyor. Ancak asıl büyük sorun, yüz ve gözden kimlik belirlemeyi de kapsayan bu sistem kapsamlı haliyle Türkiye’de hiçbir havalimanında bulunmuyor. İstanbul Havalimanı’nda sadece parmak izi üzerinden çalışan ve yaklaşık 5 bin kişiye hizmet veren kısıtlı bir sistem iş görüyor. Buna mukabil, Anadolu’daki küçük şehirler dahil birçok havalimanından yurtdışına direk uçuş seferleri bulunuyor. 

 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 08:08
  1. Terör örgütü FETÖ
  • OsmanOsman8 dk önce
    Zamaninda siz verdiniz bunlara tavizi
  • BayramMurathanBayramMurathan9 dk önce
    Poliste ve her kritik kurumda Hemde çok fetöcü varlığı saldırılarından belli.
  • hamidohamido21 dk önce
    Acaba polis imizin içinde daha nekadar fetöcü var????
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