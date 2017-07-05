Hainler Tunceli'de karakola saldırdı!

Tunceli'nin Nazımiye İlçe Jandarma Komutanlığına terör örgütü mensuplarınca uzun namlulu silahlarla taciz ateşinde bulunulduğu bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Nazımiye İlçe Jandarma Komutanlığına terör örgütü mensuplarınca yaklaşık 2 kilometre mesafeden uzun namlulu silahlarla taciz ateşinde bulunulduğu, teröristlere aynı komutanlıkta konuşlu silahlarla anında karşılık verildiği belirtildi. Olayda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı anlatılan açıklamada, "Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatılmıştır" ifadesine yer verildi. Açıklamada, kentte teröristlere yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.