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Hainler Tunceli'de karakola saldırdı!

Tunceli'de Nazımiye ilçe Jandarma Komutanlığına teröristlerce uzun namlulu silahlarla taciz ateşinde bulunuldu. Saldırıda can veya mal kaybı yaşanmazken bölgede operasyon başlatıldı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 17:56
Hainler Tunceli'de karakola saldırdı!

Tunceli'nin Nazımiye İlçe Jandarma Komutanlığına terör  örgütü mensuplarınca uzun namlulu silahlarla taciz ateşinde bulunulduğu  bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Nazımiye İlçe Jandarma  Komutanlığına terör örgütü mensuplarınca yaklaşık 2 kilometre mesafeden uzun  namlulu silahlarla taciz ateşinde bulunulduğu, teröristlere aynı komutanlıkta  konuşlu silahlarla anında karşılık verildiği belirtildi. Olayda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı anlatılan açıklamada,  "Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatılmıştır"  ifadesine yer verildi. Açıklamada, kentte teröristlere yönelik çalışmaların kararlılıkla  sürdürüldüğü vurgulandı.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 17:56
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  2. Tunceli
  3. karakol
  4. Nazımiye ilçe Jandarma Komutanlığı
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