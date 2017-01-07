Hainler söz birliği yapmış gibi… Terör zinciri

Milli birliğimizi zedelemeye, kaos ve iç savaş çıkarmaya yönelik kanlı saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Terör örgütleri adeta iş bölümü yapmış gibi, peşi sıra masum insanları katletmeye devam ediyor. Zincirleme gerçekleştirilen bu saldırılar, terör örgütleri arasındaki bağı ve arkasındaki güçleri de görmeye yetiyor.
10 ÖRGÜT BİRLEŞTİ
Geçtiğimiz aylarda aralarında PKK’nın da bulunduğu 10 terör örgütü, yayımladıkları bildiriyle Türkiye’ye karşı birleşerek, ‘Halkların Birleşik Devrim Hareketi’ni kurma kararı aldıklarını açıklamışlardı.
Milli Gazete