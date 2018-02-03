Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hainler sınır karakoluna saldırdı! Şehit ve yaralı askerler var

Kilis'teki Süngütepe Sınır Karakoluna teröristlerce saldırı düzenlendi. TSK'dan yapılan açıklama saldırıda 1 askerimizin şehit düştüğü belirtildi.

03 Şubat 2018 Cumartesi 16:02
Hainler sınır karakoluna saldırdı! Şehit ve yaralı askerler var

Saldırı saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Burseya Dağı eteğindeki Süngütepe Hudut Bölüğüne bağlı İlhami Hardal Piyade Hudut Karakolu’na tanksavar atışı ile saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda Burseya Dağı'nın eteklerinde yer alan eski adı Saatli Karakolu olan binanın nöbet kulesi isabet aldı. 1 asker şehit olurken, 1'i ağır olmak üzere 5 asker yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine getirildi.

BİR ACI HABER DE AFRİN'DEN

TSK'dan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı harekatı kapsamında teröristlerle girilen çatışmada 1 askeri şehit olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 03 Şubat 2018 tarihinde, bir kahraman silah arkadaşımız PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada, bir kahraman silah arkadaşımız da Kilis hudut bölgesinde, aynı terör örgütü unsurları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 16:02
  1. Süngütepe Sınır Karakoluna
  2. karakola saldırı

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Allah Kahretsin Onları. Hepsi Gebersin Alçaklar.
  • Güney DoğuluGüney Doğulu1 sa önce
    O teröristlerin ve onları organize eden katil siyonist Amerika'nın, İngiltere'nin, Almanya'nın, Fransa'ın ve İsrail'in soyları kurusun. Hesabınız ağır olacak. Karşınızda Türkiye Cumhuriyeti var. Bedel ödeyecekler mutlaka.
  • Güney DoğuluGüney Doğulu1 sa önce
    O teröristlerin ve onları organize eden katil siyonist Amerika'nın, İngiltere'nin, Almanya'nın, Fransa'ın ve İsrail'in soyları kurusun. Hesabınız ağır olacak. Karşınızda Türkiye Cumhuriyeti var. Bedel ödeyecekler mutlaka.
  • biraz ciddiyetbiraz ciddiyet1 sa önce
    ben bunun bazı tvlerin karokolları içindeki askerleri mevzileri açıkca programda göstermesine bağlıyorum yer tesptine olanak veriliyor bazen karokoldaki askernsayısı bile veriliyor ve hala o bölgedeuzman olmayan asker var batıda uzman ne iş yaparlazım oldukları yer savaş alanı uzmanın!;çapulcu it sürüsü pkk rezili rüsva olduböle saçma sapan manevralarda kepazeliğini örtecem sanıyor hepsi gebereceksonuç belli zamana oynuyolar;!
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İstanbul'da 24 saatlik su kesintisi!
  1. İstanbul'da 24 saatlik su kesintisi!
  2. 'O kurultayı başlarına yıkarım'
  3. Asgari ücrette sevindiren düzenleme
  4. Ünlü basketbolcu, bakana böyle meydan..
  5. Bir Almanya eksikti!
  6. Pazartesi günü tüm öğrencilere..
  7. İstanbul'daki bu ilçelerde 24 saat su..
  8. MEB: Sınav çok zor olacak
  9. Furkan Vakfı'na atanan kayyum belli oldu
  10. İran'dan flaş Türkiye açıklaması
  11. CHP'de imza krizi sonuçlandı! Muharrem..
  12. Mustafa Tuna: Bu felaketin habercisidir!
  13. Belçika'dan yasa dışı göçmenlere mesaj
  14. Frans'dan işgal itirafı: Yanlış...
  15. Hainler sınır karakoluna saldırdı!..
  16. CHP'li Tekin öyle bir saçmaladı ki,..
  17. Suudi Arabistan'da 6 milyar dolar..
  18. İsrail, Gazze'de Kassam Tugayları'na..
  19. Niğde’de şoförlerden Afrin'e destek..
  20. Bozdağ: Çarpıtma ve iftira haberlere..
Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
Türkiye’den ABD’ye sert tepki: Artık ortaklığımız...
Türkiye’den ABD’ye sert tepki: Artık ortaklığımız...
Gülen'den AK Parti talimatı: Gürül gürül geliyorlar! Çabuk koşun...
Gülen'den AK Parti talimatı: Gürül gürül geliyorlar! Çabuk koşun...
Yeni Torba Yasa TBMM'de! İşte maddeler
Yeni Torba Yasa TBMM'de! İşte maddeler
Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 03.02.2018
Döve döve öldürmüşlerdi...Cani kızın annesi bakın neler dedi!
Döve döve öldürmüşlerdi...Cani kızın annesi bakın neler dedi!
İlk şehir savaşında PKK'ya şok! Çökertildi
İlk şehir savaşında PKK'ya şok! Çökertildi