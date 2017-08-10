Hainler Ömer Halisdemir'e dil uzatamaz

İlçe Başkanı Şahin, darbeci sanık Levent Özüarap’ın Kahraman Şehidimiz Ömer Halisdemir’e dil uzatmasına çok sert tepki gösterdi.





Darbeci Sanık savunmasında: “Yaptığım şeylerde ben verilen emri uyguladım, yaptığım şey kanunidir. Tam aksine Ömer Halisdemir’e verilen emir kanunsuz

emirdir. Bir komutan, emrindeki askere şunu vur talimatı veremez” dedi.





Sanık Levent Özüarap’ın bu açıklamasına Av. İsa Mesih Şahin’den çok sert tepki geldi.





Başkan Şahin yaptığı açıklamada “Hainler 15 Temmuz’un Kahramanı Ömer Halisdemir’e dil uzatamaz. Halisdemir’e verilen emir kanunidir. Halisdemir darbeci

haini vurarak vatanı savunmuştur, hukuk devletine, Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkmıştır. Biz kimsenin 15 Temmuz Destanını gayrimeşru göstermesine müsade

etmeyeceğiz. Biz şehitlerimize saygısızlık yapılmasına asla müsade etmeyeceğiz. Bu nedenle bu davaları sürekli takip edeceğiz. Darbecilerin psikolojik üstünlük kurmasına fırsat vermeyeceğiz” şeklinde çok net mesajlar verdi.





Açıklamasının sonunda: “15 Temmuz kalbi Türkiye için çarpan herkesin ortak değeridir. Herkesi 15 Temmuz ruhuna sahip çıkmaya ve FETÖ davalarını takip

etmeye davet ediyorum” diyen İsa Mesih Şahin herkesi sorumluluk almaya ve FETÖ davalarını takip etmeye davet etti.