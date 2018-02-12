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Hainler o kuleleri bakın nasıl yapmış

Afrin’de kilometrelerce uzunluğundaki tüneller, Lafarge marka çimentolar ile inşa ediliyor.

12 Şubat 2018 Pazartesi 16:29
Hainler o kuleleri bakın nasıl yapmış

PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'nin Afrin’de açtığı devasa tüneller ve ördüğü beton duvarların çimentosu Fransa merkezli bir şirket tarafından sağlanıyor.

Fransız şirketin PKK kontrolündeki Menbiç ilinin Sunaym bölgesinde çimento fabrikası işlettiği ortaya çıktı. Suriye’deki iç savaşa rağmen ne hasar gören ne de üretime ara veren Fransız çimento devi Lafarge’ın DEAŞ'e vergi ödediği ortaya çıkmıştı.

Afrin’de PKK'ya karşı savaşan TSK, bölgede devasa tüneller ve beton duvarlarla örülmüş yeraltı şehirleriyle karşı karşıya kaldı.

Suriye rejimi lideri Beşar Esed’in eski savunma bakanının oğlu Firas Tlass, Fransız Lafarge’ın Suriye’deki fabrikasına ortak.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, geçtiğimiz günlerde Türkiye’yi ‘uluslararası hukuku ihlal etmekle’ suçlamıştı.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 16:29
  1. TSK
  2. Afrin
  3. PKK
  4. Firas Tlass

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