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Hainler nefret kustu

Asker kılığına girmiş teröristlere karşı elde edilen zaferin yıldönümünde milletimizin yeniden tekvücut olmasından rahatsız olanlar, her zamanki gibi kin ve nefret kustular.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:26
Hainler nefret kustu

ONUR KUZU / İSTANBULFetullahçılar tarafından gerçekleştirilen temmuz ayındaki darbenin birinci yıl dönümünde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinliklerine tüm yurtta vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 7 den 70’e her yaştan insanın bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajları verdiği anma etkinliklerinde milyonlarca insan yeniden tek vücut oldu. Ancak darbeci hainlere karşı elde edilen zaferi hazmedemeyen malum cenah, içlerindeki kin ve nefreti gizleyemediler. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan sözde yönetmen Mustafa Altıoklar ve gazeteci Merdan Yanardağ, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla ülkemizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bekasına olan düşmanlıklarını bir kez daha gözler önüne sermiş oldular.

NEFRETLERİNİ KUSTULAR

15 Temmuz hain darbe girişiminin püskürtülmesinin sene-i devriyesinde tüm dünyaya birlik ve beraberlik mesajları verilerek darbe girişimine karşı koyarken şehit ve gazi olan vatan evlatları için anma etkinlikleri düzenlendi. “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinliklerinde her yaştan insan bir araya gelerek dünyaya mesaj verdi. Dış dünyada olduğu gibi kendi ülkemizde de birlik ve beraberliğimizi hazmedemeyenler, dünkü atmosfer karşısında içlerindeki kin ve nefreti tutamadılar. Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulunarak anma etkinliklerine katılan vatandaşlarımız için ağız dolusu hakaretler ettiler.

ALTIOKLAR KİN KUSTU

Kendisini yönetmen olarak tanımlayan Mustafa Altıoklar, milyonlarca insanın şehitlerimizi anmak ve o gece yazılan destanı unutturmamak için meydanlara döküldüğü günde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Sahte darbenin bayramını kutlamak geri zekalılık… Ne hale getirdiniz ülkemin masum insanlarını? Maymun ettiniz maymun.” 

CEHALETİNİ SERGİLEDİ

Sosyal medya üzerinden anma etkinliklerine katılanlar için ağır hakaretlerde bulunanlardan bir diğer isim olan gazeteci Merdan Yanardağ ise, “Liberaliyle muhafazakarıyla 15 yıldır ulusalcılar darbe yapacak diye kafa ütülediler. 15 Temmuz dincilerin darbesiydi, dincilerin! Yaa!” diyerek cehaletini ortaya koymuş oldu. 

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:26
  1. Hainler nefret kustu
  2. 15 Temmuz
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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