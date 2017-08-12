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130 hainin vatandaşlıktan atılması için son gün 5 Eylül

Teröristbaşı Fetullah Gülen ve HDP’li iki milletvekilinin de aralarında bulunduğu 130 firari hainin vatandaşlıktan çıkarılmasına kısa bir süre kaldı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 08:44
130 hainin vatandaşlıktan atılması için son gün 5 Eylül

İçişleri Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan karar kapsamında Fetullah Gülen’in de arasında bulunduğu 130 firari hakkında 5 Haziran 2017 tarihinde yurda dön çağrısında bulunulmuştu. Aradan geçen sürede Fetullah Gülen, Kozanlı Ömer kod adlı Osman Hilmi Özdil, HDP milletvekilleri Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer Öztürk’ün de aralarında bulunduğu 130 firariden ses çıkmadı.

SON GÜN 5 EYLÜL

Firari 130 ismin için kritik tarih 5 Eylül. Kararın 5 Haziran’da yayımlanmasının ardından şüpheliler için 90 günlük süre verilmişti. Bu süre Eylül ayında doluyor. Firariler, 5 Eylül tarihinden önce Türkiye’ye giriş yapıp teslim olmazsa vatandaşlıktan atılacak. Haklarında davalar devam eden firariler, vatandaşlıktan atılsa bile bulundukları ülkelerden Türkiye’ye iade edilmelerinin yolu kapanmayacak. Ceza Hukukçusu Prof. Ersan Şen, Gülen ve beraberindeki firarinin yurda dönmemesi halinde iade ve yargılama süreçlerini değerlendirdi.

YARGILAMAYA ENGEL OLMAZ

Türk vatandaşlığında çıkarılma işleminin İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldığını söyleyen Şen, “Gülen’in de aralarında bulunduğu 130 firarinin yurda dönmesi için günler kaldı. Eğer firariler yurda dönmez ise bakanlık kararıyla ister bir kısmı ister tamamı Türk vatandaşlığından çıkarılacaktır. Bu sürece ne savcılık ne de mahkeme müdahale edebilir. Vatandaşlığından çıkartılan 130 firari Anayasa’dan kaynaklanan haklarını kaybedecektir. Firariler vatandaşlık haklarını kaybetse bile bu yargılanma süreçlerine engel olmayacaktır” dedi.

İADE ANLAŞMASINI ÇİĞNİYORLAR

Herkesin aklına firariler Türk vatandaşlığından çıkarılırsa nasıl yargılanacak sorusunun geldiğini kaydeden Şen, “ İşlenen suç ispat edildiği taktirde hangi ülkede olursa olsun yargılanma yapabilir. Firarilerin işledikleri suçlara ilişkin belgeleri firari olduğu ülkenin mahkemelerine ilettiğimiz durumda yargılamalar da başlayacaktır. Bu yargılamalar ya bulunduğu ülkede yapılacak ya da suç Türkiye’de işlendiği için ülkemize iade edileceklerdir. Ne kadar firari olsalar bile ülkeler arasında bulunan suçluları iade anlaşması kapsamında ülkemize gönderilmek zorundalardır. Ülkeler bunu yapmadığı durumda yapılan anlaşmaları hiçe saymış olurlar” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 08:44
  1. faysal sarıyıldız
  2. FETÖ
  3. Tuğba Hezer Öztürk
  4. İçişleri Bakanlığı
  • 1453Bayram 1453Bayram 20 dk önce
    Pkk li ve fetö hainlerinin önce mal varlığı na devlet el koysun!!sonra vatandaşlık dan kovulsunlar!!Hapsanedeki pkk ve fetö itlerine "kafir amerikanin "yaptigi gibi tulum elbise ve ayaklari da zircirli olmasışart!!!!!!!!!!!!!!! Sez sonucun dan sonra IDAM
  • ihsanihsan51 dk önce
    vatandaşlıktan çıkarmak yetmez mal varlıklarına el konsun pasaportları iptal edilsin
  • EnverEnver1 sa önce
    Giden gelmeyi düşünmüyordur zaten, bunlar göz boyamaya yönelik hareketler;) asla iade edilmezler, velevki suçlu olsunlar, darbeyi yönetmiş olsunlar,asker olmayanların suçlu olduklarını ıspatlamak neredeyse imkansız...
  • saffet kartalsaffet kartal1 sa önce
    Türk vtandaşı oldukları halde gelmeyen getirilemeyen bu tipler catandaşlıktan çıkarıldıktan sonra nasıl getirilecekler bu işte bir oyun var
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