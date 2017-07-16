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Hainler gece iş başındaydı! Yolcu otobüsünü...

İstanbul Başakşehir'de yüzleri maskeli bir grup, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde seyir halinde bulunan İETT otobüsünü durdurup ateşe verdi.

16 Temmuz 2017 Pazar 10:41

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde meydana geldi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde seyir halindeki bir yolcu otobüsünü durduran yüzleri maskeli grup, şoför ve yolcuları indirdikten sonra otobüse molotofkokteyli attı.

Olayın ardından saldırganlar kaçarken ihbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yaklaşık bir saat süren çalışma sonunda yanan otobüsü tamamen söndürdü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 10:41
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  • Istanbul Istanbul 1 sa önce
    Başakşehir cok fazla canli chppk terorist var ! ! !
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