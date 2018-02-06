Hainler bu defa onlara saldırıyor

PYD/PKK, Afrin'den İdlib'deki Atme sığınmacı kampına havan topu saldırısı düzenlendi. Saldırıda, 1 sivil öldü, 7 sivil yaralandı.

PYD/PKK, Afrin'in Cinderes beldesindeki mevzilerinden Atme sığınmacı kampına havan topuyla saldırdı.

İlk belirlemelere bir kadının hayatını kaybettiği saldırıda, aralarında kadın ve çocuklarının bulunduğu 7 sivil yaralandı.

YARALILAR ÇEVRE HASTANELERE SEVK EDİLDİ.

Saldırının ardından birçok kampın birleşiminden oluşan Atme kampında barınan sivillerin panik ve korku yaşadığı gözlendi.

2011 yılından bu yana devam eden iç savaştan etkilenerek evlerini terk etmek zorunda kalan siviller kamplara sığınıyor. Humus, Halep, Şam, İdlib, Deyrizor ve Haseke illerinden gelen yüz binlerce sivil, İdlib'in kuzeyindeki sığınmacı kamplarında yaşıyor.

PYD/PKK, Atme sığınmacı kampı ve çevresine zaman zaman saldırılar düzenliyor.