Haini yedek kamera yalanladı

MURAT ALAN / İSTANBUL - 15 Temmuz’da Akıncılar Üssü’ne “iş yemeği için” gittiğini öne sürüp, cuntacılarla ilişkisini reddeden darbenin kilit ismi Albay Muzaffer Düzenli’nin foyası meydana çıktı. 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nın kurtarılan kamera görüntülerinde, Düzenli’nin darbeden 2 gün önce tugaya gelerek toplantı yaptığı görülüyor.

Firari Adil Öksüz’ün Fetullah Gülen’e onaylattığı 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının İstanbul ayağına ilişkin önemli bir bilgi daha ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturması cuntacıların yalanı deşifre edildi.. Sözde kurban Albay Muzaffer Düzenli’nin cunta faaliyeti kapsamında, darbeden 2 gün önce İstanbul 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı’na geldiği, Adil Öksüz’ün getirdiği planın İstanbul ayağını burada anlattığı belirlendi. 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı yedek güvenlik kamerasının kurtarılan görüntülerinde sivil giyimli Düzenli’ye, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu ve diğer eli kanlı darbecilerin eşlik ettiği görülüyor. Sistem üzerinde yapılan incelemede Albay Düzenli’nin 13 Temmuz akşamı saat 19 44’te, sivil giyimli bir şekilde tugaya girişi yaptığı belirlendi.

Düzenli talimat getirmiş

Savcılık incelemesinde görüntü kayıtları ve yapılan toplantı şu ifadelerle anlatılıyor: “Soruşturma kapsamında alınan ifadelere ve çözümü yapılan kamera görüntülerine göre askeri darbe girişimine katılan askeri personelin 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı’na peyderpey geldikleri, bunlardan dikkat çekici olan Albay Muzaffer Düzenli’nin elinde çantalı bir vaziyette 13.07.2016 tarihinde saat: 19.44’te komuta katından makam odalarına doğru yürüdüğü, ismi belirtilen 16 askeri personelin toplantıya katıldıkları zaman zaman karargah binası önüne çıktıkları, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Tuğgeneral Eyüp Eyüp Gürler, Albay Uzay Şahin,Albay Rıfkı Keser, Yarbay Murat Yanık, Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu’nun bulunduğu belirlendi.”

DARBE GECESİ AKINCILAR’A DÖNMÜŞ

Soruşturma birimleri, darbe bilgisinin dışarı sızmaması için azami özen gösterildiğini, toplantı esnasında çay servisinin dahi görevli erler yerine Yüzbaşı Mehmet Karabekir tarafından yapıldığını, toplantıya 14 Temmuz gecesi de devam edildiğini tespit etti. Düzenli’nin cep telefonun darbe gecesi Ankara istikametinde sinyal verdiği, darbe girişimi gecesi İstanbul’daki darbecilere yönelik koordinasyon çalışmasını tamamlayan Albay Düzenli’nin Akıncılar Üssü’ne gittiği kaydedildi.