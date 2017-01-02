Hain terörist içeride 7 dakika kalmış

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İstanbul Ortaköy'deki gece kulübüne yapılan saldırıda en az 39 kişi öldüren, 69 kişiyi de yaralayan saldırganın içeride sadece 7 dakika kaldığı ve üzerini değiştirerek olay yerinden kaçmayı başardığı belirlendi.

Reina'da 39 kişiyi öldüren saldırganın saat 01.15'te mekana silahla geldiği ve içeriden 01.22'de çıktığı tespit edildi. İçeride 7 dakika kalan terörist 700 kişiye rast gele ateş etti.

Hain terörist mekana girerken bir şarjör harcadı. Kapıda görevli bir polisi öldürdükten sonra güvenlik görevlilerine ve etrafa rast gele ateş açtı. İçeriye girdikten sonra 7 dakika kalan terörist kılık değiştirerek olay yerinden kaçtı.

Emniyet birimlerinin derinleştirdiği soruşturmada bölgedeki tüm güvenlik kameraları incelemeye alındı. Silah ve mermilerle ilgili de balistik çalışması devam ediyor.