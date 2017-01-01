Hain saldırı sadece 7 dakika sürdü

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre terörist ateş açarak Reina'ya girdi ve içeride kurşun yağdırdı. Yaklaşık 7 dakikada saldırıyı düzenleyip kaçan teröristin, daha önceden bölgede keşif yapmış olabileceği belirtiliyor.

Teröristin olay yerine gelişi, soğukkanlı tavrı, ateş ederek içeri girmesi, alçak katliam sonrası üstünü değiştirip kaçabilmesi nedeniyle daha önce keşif yapıldığı şüphesi değerlendiriliyor. İlk bilgiler olay anında teröristin yalnız olduğu yönünde. Ancak planlama ve keşif için yardım aldığı ihtimali de araştırılıyor.



İstanbul'da gece kulübünde saldıran terörist aranıyor! İstanbul'da gece kulübünde saldıran terörist aranıyor!



ÖNCEDEN KEŞİF Mİ YAPTI?



Güvenlik uzmanlarına göre teröristin saldırıdan birkaç dakika sonra üstünü değiştirip kaçabilmesi geliş ve kaçış güzergahıyla ilgili keşif yapıldığına işaret ediyor. Teröristin profesyonel olduğu, yaklaşık 7 dakika içinde saldırıyı düzenleyip kaçabilmesinin mekanın içini biliyor olduğu ihtimalini güçlendirdi.