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PKK sokak eylemleri için para dağıtıyormuş! Hepsine ele konuldu

Van’da sokak eylemlerine hazırlanan bölücü terör örgütünün hain planı çöktü. Örgütün, sokağa süreceği militanlarına dağıtılmak üzere gönderdiği 50 bin TL’ye el koyuldu.

14 Şubat 2018 Çarşamba 07:57
PKK sokak eylemleri için para dağıtıyormuş! Hepsine ele konuldu

Güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları bölücü terör örgütü PKK-KCK’ya nefes aldırmıyor. Örgüte yeni katılımlar büyük oranda azalırken; eylemlere PKK yandaşlarının dahi destek vermediği ortaya çıktı. PKK’nın para ile militan toplamaya yöneldiği, örgüt yöneticilerinin sokakların karıştırılmasında kullanılması için şehir yapılanmalarına nakit para gönderdiği belirlendi.

VAN’DA KRİTİK OPERASYON

Van İstihbarat ve Terör Polisi, PKK’nın teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının yıldönümü üzerinden, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na karşı kitlesel eylem planı yaptığını belirledi. Tespitlerin ardından harekete geçen Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 18 PKK’lı teröristi yakalayarak gözaltına aldı. Hücre evlerinde molotofkokteyli yapımında kullanılacak 5 bidon benzin, 1 adet kurusıkı tabanca, 27 adet fişek ile dijital materyaller ele geçirildi.

PKK ESKİ DESTEĞİ BULAMIYOR

Van Emniyeti, operasyon kapsamında örgüt hücresinden 50 bin TL para ele geçirdi. Bu paranın, PKK yöneticileri tarafından Afrin harekatına karşı planlanan sokak eylemleri için militanlara gönderildiği tespit edildi. Sokağa çıkarmak için militan bulmakta zorlanan PKK’nın, parayla örgüt yandaşlarını satın aldığı ve sokağa dökmeyi planladığı ifade edildi. Örgütün ‘parayı alın sokağa çıkın’ talimatı, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonlarına takıldı. (Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 07:57
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