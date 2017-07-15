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“Hain kalkışma ülkemizin yaşadığı en ahlaksız girişimdir"

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi münasebetiyle bir bildiri yayımladı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:28
“Hain kalkışma ülkemizin yaşadığı en ahlaksız girişimdir"

"Türk Milleti asırlardır özgürlük ve bağımsızlığından asla taviz vermemiş daima demokrasinin ve devletinin yanında olmuştur" diye belirten AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı "Bu millet, tarih boyunca; vatan topraklarına, milli birlik ve bütünlüğümüze göz diken düşmanlara karşı, kanının son damlasına kadar savaşmış ve direnmiştir. 15 Temmuz gecesi yaşanan hain Darbe Kalkışması, bu ülkenin yakın tarihte yaşadığı en alçak, en ahlaksız girişimdir. Milletin Meclisini bombalayacak kadar ileri giden bu hainler, tarihimizde kara birer leke olarak yerini almıştır. Halkın güvenliği için kullanılması gereken uçaklar, helikopterler, silahlar, o gün vatandaşlarımızın karşısında yer almış ve kendi halkına kurşun sıkmıştır. Devletin bütün kurumlarına sızan bu ihanet çetesinin başlattığı bu kalkışma, milli birlik ve beraberliğine canı pahasına sahip çıkan milletimizin, kendini düşmana siper etmesi ile bozguna uğratılmıştır" cümlelerine vurgu yaptı.

"Aziz Milletimizin Cesareti Tarihin Seyrini Değiştirdi"

15Temmuz gecesi vatandaşın göstermiş olduğu duruşa dikkat çeken Ilıcalı "Aziz Milletimizin o meşum gecede göstermiş olduğu cesaret, tarihin seyrini değiştirmiştir. O gün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ve demokrasiye sahip çıkılması çağrısı ile başlayan direniş, kadın-erkek, genç-yaşlı bütün halkımızın kendi geleceğine sahip çıkmak için gösterdiği bu muazzam tavır ile birleşerek, hayali darbe olan düşmanların, bozguna uğratılmasına vesile olmuştur. Bu millet, söz konusu vatan olduğunda ne denli cesur olabileceğini o günden sonra devam eden 29 gece boyunca tuttukları demokrasi nöbeti ile bir kez daha ortaya koymuştur. Demokrasiye sahip çıkmak adına, canıyla kanıyla mücadele etmiş olan halkımız, geçmişte yaşadığı darbelerin, muhtıraların bir daha bu ülkede söz konusu dahi olamayacağını apaçık göstermiştir. İşte bu alçak darbe kalkışmasının üzerinden tam bir yıl geçmiş bulunmakta. Bugün 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’nin yıl dönümündeyiz. Bu vesile ile o gece hayatını kaybeden şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Gazilerimiz arasında hala tedavisi devam eden vatandaşlarımız var onlara da Allah’tan acil şifalar diliyorum. Bugün burada huzur ve refah içerisinde yaşayabiliyorsak, şehit ve gazilerimiz sayesinde, bunun hepimiz farkındayız. Herkes çok iyi bilmelidir ki, "Unutmadık, unutturmayacağız” şeklinde ifade etti.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:28
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