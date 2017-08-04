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Hain FETÖ''cü Nurettin Oruç'tan mahkemede pişkin savunma

Fetullahçı Terör Örgütü'nün sivil imamlarından Nurettin Oruç, mahkemede sorulan sorularak pişkin cevaplar verdi.

04 Ağustos 2017 Cuma 16:00
Hain FETÖ''cü Nurettin Oruç'tan mahkemede pişkin savunma

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, örgütün sivil imamlarından Nurettin Oruç'un çapraz sorgusuna devam edildi.

Başbakanlık avukatının, savunmasında Kahramankazan'a hayvan belgeseli çekmeye geldiğini öne süren Oruç'a, buraya giderken üzerinde neden pasaport taşıdığını sorması üzerine Oruç, "Uzaktaki Anadolu Projesi" kapsamında 14 ülkede yapacakları çekimlerle ilgili, alınacak izinden sonra şirketin söyleyeceği ülkeye gideceği için yanına pasaportunu aldığını iddia etti.

KÜÇÜKBAŞ VE BÜYÜKBAŞ HAYVANLARINI BELGESELİNİ YAPACAKMIŞ

Varol'un, Akıncı civarında hangi tür hayvanlarla ilgili belgesel çekimi yapacağı sorusuna Oruç, "Küçükbaş ve büyükbaş. Öncelikle küçükbaş ağırlıklı olarak." yanıtını verdi.

Nurettin Oruç, darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü'ndeydi...

MİT tırları davasında "Bayrak" isimli gizli tanığın, Oruç'un Güneydoğu Anadolu Jandarma imamı olduğunu söylediğinin hatırlatılması üzerine Oruç, bu konuda bilgisi olmadığını belirtti.

Avukat Varol, bunun üzerine MİT tırlarıyla ilgili İstanbul'da açılan dosyanın da getirilmesini talep etti.

"ÇOCUKLARIMIN İSİMLERİNİ KARIŞTIRIYORUM"

Varol'un, ev arkadaşlarından sadece "Halil" ismini hatırladığını söylediğini anımsatması üzerine Oruç, "Ben çok isim tutamam. Şu anda bile çocuklarımın isimlerini karıştırıyorum." dedi.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 16:00
  1. Fetullahçı Terör Örgütü
  2. Akıncı Üssü
  • İSMAİLİSMAİL2 sa önce
    Şu idam bir gelsin görürüm sizin bu tavırlarınızı, hepsi bülbül olur, olmayan zaten böyle semiremez...
  • FaikFaik2 sa önce
    Senin ve senin gibilerin unutamayacağınız tek şey İDAM.2019 Reis tam yetkiyle gelecek sizin üzerinize sifonu çekecek pis haşhaşiler.
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