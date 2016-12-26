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Hain darbe girişiminin ilk askeri duruşması başladı

Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimine fiili olarak katılan rütbeli askerlerin yargılanacağı ilk davanın görülmesine başlandı. Aralarında eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da bulunduğu 42'si tutuklu 60 sanık hakkında, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Hain darbe girişiminin ilk askeri duruşması başladı
Eklenme: 26 Aralık 2016, 10:44
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Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında aralarında eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da bulunduğu 42'si tutuklu 60 sanığın yargılanmasına başlandı.

Duruşma salonuna dönüştürülen Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Turan Bahadır Salonu'nda Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına, 42 tutuklu sanık ile 7 tutuksuz sanık, avukatlar ve sanık yakınları katıldı.

Merkez girişinde kontrol noktası oluşturan ve çevrede güvenlik önlemi alan polis, araçlarını kontrol noktası dışında park eden avukatlar ile tutuksuz sanıkları ve sanık yakınlarını içeriye aldı.

Baro yönetiminin de izlediği duruşmaya katılan avukatlar yetki belgesi ve vekaletname göstererek salona alındı, sanık ve sanık yakınlarının üst araması yapıldı ve X-ray cihazından geçirildi. Bu arada sanık yakınlarından üçer kişinin duruşmayı izlemesine izin verildiği öğrenildi.

Tutuklu sanıklar ise İzmir 2 nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinden geniş güvenlik önlemleri altında duruşmaya getirildi.

Çok sayıda basın mensubunun da takip ettiği duruşmada, mahkeme başkanı Ünal Yalçınkaya tarafından sanık ve avukatların yerlerini almalarından sonra kimlik tespiti yapıldı.

  • İddianame
  • Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme ve FETÖ'ye üye olma" suçlarından açılan davada, aralarında eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da bulunduğu 42'si tutuklu 60 sanık hakkında, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.
  • Adliye sarayındaki salonların fiziki yetersizliği gözetilerek, çok sanıklı davaların Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Turan Bahadır Salonu'nda görülmesinin kararlaştırılması üzerine, mahkeme heyetinin bulunacağı kürsü, sanık, avukat, izleyici ve tarafların salona giriş-çıkış yapacağı bölümler hazırlanarak, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ile sesli ve görsel kayıt için elektronik sistemlerin kurulumu gerçekleştirildi.
 
EtiketlerTürkiyeİzmirTBMMDenizliTürkiye CumhuriyetiBMTutCumhuriyet BaşsavcılığıUlus
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