Hain darbe girişimi gerçekleşseydi hangi göreve getirilecekti

Darbeciler tarafından hazırlanan atama listesine göre Hakan Evrim, darbeden sonra da Akıncı 4. Ana Jet Üssü Komutanlığı'na devam edecekti. Bunun yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı olarak da atanacaktı.



SİVİL İMAMA SELAM VERDİ

Darbe girişiminin merkez üssü olan Akıncı 4. Ana Jet Üssü'nün komutanı, havacı Tuğgeneral Hakan Evrim, 15 Temmuz'un 'karakutusu'. Evrim, darbe ile ilgili kimi gerçekleri ifadesinde doğruluyor ancak "Ben hiçbir şekilde Genelkurmay Başkanı'na 'Sizi kanaat önderimiz Fetullah Gülen ile görüştürebilirim' diye bir teklifte bulunmadım" diyerek bu öneriyi yalanlıyor.



Darbeciler tarafından hazırlanan atama listesine göre Tuğgeneral Hakan Evrim, darbeden sonra da Akıncı 4. Ana Jet Üssü Komutanlığı'na devam edecekti. Ayrıca sözde askeri görevine ilaveten Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı olarak atanacaktı. Aynı Hakan Evrim, 143. Filo koridorlarında, güvenlik kamerasının 22.04.49 ile 22.05.04 aralığındaki görüntüsüne, sivil imam Kemal Batmaz'a selam verirken görüntülendi.



CAN KORKUSUYLA YAPMIŞ

Hakan Evrim, ifadesinde Adil Öksüz'ün 15 Temmuz'da Akıncı'da olduğunu kabul ediyor. Darbenin beyin takımında olmasına rağmen de "darbelcilerin isteklerini silah zoruyla yapmak zorunda kaldığı" yalanına sığınıyor:

"Adil Öksüz'ü önceden tanımam. 143. Filo'nun gazino bölgesinde ilk defa gördüm. Yanındakilerle konuşuyordu. İçeride çok sayıda sivil şahıs vardı ve alışılmış TSK harekât merkezi görünümü yoktu. Daha sonra parçaları oturttuğumda aslında o gece yapılmak istenen darbenin yönetim yerinin 143. Filo'nun gazinosu olduğunu anladım. Beni gazino bölgesine çağırıp silah ve mermi ihtiyaçları olduğunu bana beyan ettiler. Bir kalkışma olduğunu bildiğim halde etrafımda silahlı komandolar olması nedeniyle bu isteklere direnemedim. Hem kendi can korkum, hem de o akşam üste bulunan 270 civarındaki askerin can güvenliği nedeniyle darbecilerin istediklerini yapmak zorunda kaldım."



Akıncı Üssü davasındaki baş şüphelilerden eski Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık da ifadesinde Hakan Evrim'i korumaya çalışıp "Hulusi Akar'a "Sizi Gülen'le görüştürelim" demedi diyor.



'Uçaklar tacize devam etsin'

Hakan Evrim: Hakan uçak var mı havada? Ankara üzerinde devamlı uçak olacak.

Hakan Karakuş: Var komutanım.

Evrim: Tamam süratli geçsin.

Karakuş: Tamam komutanım.

Evrim: Tacize devam.



'Kapalı devre örgüt'

Akıncı Üssü davasında bir kısım gazinin avukatlığını üstlenen Fatih Atalay, "FETÖ kapalı devre hiyerarşi bağına sahip bir örgüt. Örgütsel bağları işledikleri suçların vahametini anlamalarını engelliyor" dedi. Atalay, Sincan'da 1 Ağustos'tan beri görülen davaya ilişkin izlenimlerini paylaştı. 13 aydan beri darbeci sanıkların inkâra dayalı savunmalarının yanında darbeye iştirak etmeyen komutanları ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı suçlayarak, darbe suçunun içine çekmeye çalıştıklarını söyledi.



Avukat Fatih Atalay, asker sanıkların, kamera görüntülerine rağmen sivil imamları üstte gördüklerine dair ifade vermediklerini hatırlatarak, "FETÖ, askeri hiyerarşiden tamamen bağımsız kapalı devre hiyerarşi bağına sahip bir örgüt. Sanıkların örgütsel bağları, işledikleri suçların vahametini anlamalarını engelliyor" dedi. Fatih Atalay, yönetici vasfına sahip sanıkların ifade ve çapraz sorgusunun ardından yargılamanın daha da hızlanacağını belirtti.



Şifreli CD ile Gülen vaazı

Akıncı Üssü Davası'nda itirafçı pilotların anlattıkları da önemli. Bunlardan Kurmay Yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz, "1996' dan beri Fetullah Gülen cemaati ile irtibat halindeyim. Çok pişmanım, beni kullandılar" diyor.

Pilot Teğmen Uluç Hüseyin Hançer ise, 17-25 Aralık'tan sonra Gülen'in vaazlarını şifreli CD'lerden dinlediklerini açıklıyor. Bu ifade, devletin örgüte savaş açması üzerine FETÖ'nün yeraltına çekildiğinin da kanıtı gibi. Hançer, darbe gecesi Hakan Karakuş'tan bir terör operasyonu kapsamında görev aldığını ileri sürüyor. Akıncı Üssü'nde görevli Teğmen Yıldırım Kılıçarslan da ortaokuldan itibaren FETÖ ile bağlantısının bulunduğunu doğruluyor ve 15 Temmuz'da Hakan Karakuş'un terör operasyonu var diye kendilerini çağırdığını öne sürüyor. Ancak yıllarca FETÖ ile yatıp kalkmış 2 subayın darbe girişimden habersiz olmaları hayatın olağan akışına aykırı' değerlendiriliyor. İfadeler, FETÖ'nün TSK'da rütbeye göre değil örgütteki konuma göre talimatlandırma yaptığını da ortaya koyuyor. Söz gelimi bir yüzbaşı FETÖ'cü, bir binbaşıyı yönlendirebiliyor.

