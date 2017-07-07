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Hain darbe girişimi başarılı olsaydı müdür olacaktı!

FETÖ darbe girişiminin "Askeri Ataşeler" ayağı kapsamında Kuveyt Askeri Ataşesi Kurmay Albay Mikail Güllü'ye dava açıldı.

07 Temmuz 2017 Cuma 08:40
Hain darbe girişimi başarılı olsaydı müdür olacaktı!

İddianamede, Güllü'nün darbe girişiminin başarısızlığa uğraması üzerine Kuveyt Büyükelçiliği'nden 3 valizle Suudi Arabistan'ın Damman'a kentine kaçtığı, şüphelinin savunmasında, Almanya'ya gitmeyi planladı vurgulandı. 
 
"ANLAŞILDI KOMUTANIM"

Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Gökçe tarafından hazırlanan iddianamede, darbe girişimi sırasında Karargâh Davası sanıklarından cuntacı Tuğgeneral Sinan Sürer'in, "Ataşeler" adlıWhatsApp grubundan, "Arkadaşlar TSKyönetime el koymuştur. Bunu derhal tüm muhataplara iletin" talimatına Güllü'nün, "Anlaşıldı Komutanım, Kuveyt" diye karşılık verdiği belirtildi. FETÖ yöneticileri ile HTS bağlantısı olduğu belirlenen Güllü'nün darbe girişiminin başarısızlığa uğramasından sonra kaçmak için harekete geçtiği belirtildi. İddianameye konulan tanık Halit Şahin'in ifadesinde şüpheli Güllü'nün kaçışı şöyle anlatıldı: "Cumartesi günü saat 18.40 sıralarında Kuveyt Büyükelçisi şoförü Ahmet Zambak beni aradı. Askeri Ataşe Gülü'nün 3 valizle elçilikten ayrıldığını ve sosyal medyada yayımlanan haberde, darbenin başarılı olması durumunda kendisine MKE Genel Müdürü görevinin yazıldığını söyledi. Bunun üzerin Başbakanlık Personeli Ayhan Bakar'a durumu anlatıp haberi gösterdim. Güllü'nün, saat 21.25'te Hollanda Havayolları'na ait uçakla Suudi Arabistan'ın Daman kenti bağlantılı seferi ile Amsterdam'a gitmek için bilet aldığı belirlendi. Güllü, Suudi Arabistan resmi makamları tarafından Türkiye'ye teslim edildi."
 
ALMANYA'YA KAÇACAKTI

FETÖ ile bağlantısını kabul etmeyen şüpheli Güllü ise "Sabah internete bakarken MKE Genel Müdürü olarak atandığımı gördüm. Kendimi bu şartlarda ifade etmemin mümkün olmadığını düşündüm. Bu nedenle Almanya'ya gitmeyi planladım. Birileri bana sempati duyup yazmış olabilir. MKE Genel Müdürlüğü'ne atasalar dahi gitmeyecektim. Bana hiçbir getirisi yok" iddiasında bulundu. 

Sabah


(Sabah)
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 08:40
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