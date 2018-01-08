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Hain Cem Özdemir ortada kaldı

10 yıldır Almanya'da Türkiye düşmanlığı yaparak adından söz ettiren Yeşiller partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, siyasetten siliniyor.

08 Ocak 2018 Pazartesi 10:09
Hain Cem Özdemir ortada kaldı

Cem Özdemir, Almanya'nın Dışişleri Bakanı olacağı ümidiyle partisine Eş Başkanlık için Schleswig Holstein'in Tarım ve Enerji Bakanı 48 yaşındaki Robert Habeck'i önermişti.

CEM ÖZDEMİR ORTADA KALDI

Bakanlık koltuğunu masada kaybeden Özdemir'e, partisi de desteğini çekti. Eş Başkanlığı düşünmediğini açıklamasının ardından dışlanan Özdemir, Federal Meclis Grup Başkanlığı için destek görmedi.

Bakanlık alamadı, Yeşiller'in Eş Başkanlığı pozisyonunu kaybetti ve son olarak da partisinden Federal Meclis Grup Başkanlığı'nda desteklememesi üzerine, elinde bir tek milletvekilliği kaldı.

Almanya'daki Türk öğretmenlere bile tahammülü olmayan Cem Özdemir, artık 4 yıl boyunca sadece milletvekilliği yapacak.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 10:09
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