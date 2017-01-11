Hain Can Dündar'a istenen ceza belli oldu

Vatan haini Can Dündar'ın MİT TIR' ları görüntülemesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı.

Hain Can Dündar'a istenen ceza belli oldu
Eklenme: 11 Ocak 2017, 11:32
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MİT TIR'ları davasında savcı mütalaasını açıkladı. Davada Enis Berberoğlu için müebbet hapis, Can Dündar ve Erdem Gül için 5-10 yıl arasında hapis cezası istedi

 

 
EtiketlerErdem GülCan Dündarenis berberoğluMİT TIR'ları davası
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