Hain Can Dündar'a istenen ceza belli oldu

MİT TIR'ları davasında savcı mütalaasını açıkladı. Davada Enis Berberoğlu için müebbet hapis, Can Dündar ve Erdem Gül için 5-10 yıl arasında hapis cezası istedi
MİT TIR'ları davasında savcı mütalaasını açıkladı. Davada Enis Berberoğlu için müebbet hapis, Can Dündar ve Erdem Gül için 5-10 yıl arasında hapis cezası istedi
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