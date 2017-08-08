Hain Akın Öztürk’ün telefon kayıtları ortaya çıktı… Defalarca onunla görüşmüş!

Darbe girişiminin askeri kanadının bir numaralı sanığı Orgeneral Akın Öztürk'ün; 15 Temmuz öncesi darbe girişimine aktif olarak katılan askerlerle 34 defa görüştüğü tespit edildi.

15 Temmuz'da İzmir'den Ankara'ya gelen ve Akıncı Üssü'ne gitme sebebini de "Lojmanlarda kalan torunlarını görmek" olarak açıklamaya çalışan Öztürk'ün, iddianameye göre darbecilerle yaptığı görüşmelerin detayları şöyle:

4. Ana Jet Üs Eski Komutanı Hava Tuğgeneral Tuğgeneral Hakan Evrim (1 kez): Evrim'in, Akıncı'ya götürülen Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a, "Kanaat önderimiz Fetullah Gülen ile görüştürelim" dediği iddianameye girmişti.

4. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Harekat Komutanı Albay Ahmet Özçetin (2 kez): Özçetin, F-16 pilotlarına bomba atma talimatı verdi. Akın Öztürk Özçetin'i Hava Kuvvetleri Komutanı olduğu dönemde genel sekreteri olarak atamıştı.

Pilot Yarbay Mustafa Azimetli (2 kez): Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'nı bombaladı ve 7 kişiyi katletti.

Damadı Yarbay Hakan Karakuş (11 kez): Karakuş, hedeflerin tam isabetle vurulabilmesi için F-16'lara sniper pod cihazı taktıran isim...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Başkanlığı Proje Yönetim Daire eski Başkanı Tuğgeneral Osman Nuri Gür (6 kez): Diyarbakır kuleye telefon açıp, Semih Terzi'nin 2 nakliye uçağı ile Etimesgut Havalimanı'na gelmesi konusunda yardımcı olunmasını talep etmişti.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri Albay Veysel Kavak (4 kez): Hava Kuvvetleri ile Akıncı Üssü arasındaki irtibat ve koordinasyonu sağladı.

Tuğgeneral Kemal Akçınar (6 kez): Akçınar, Hava Harp Okulu'nda görevde olduğu dönemlerde FETÖ'cü olmayan subayların sicil notlarının düşürülmesiyle suçlanıyor.

Ankara 11. Hava Ulaştırma Üs Komutanı Tuğgeneral Uğur Buldu (2 kez): Akın Öztürk'ün, 13-14-15-16 Temmuz'da yaptığı görüşmeler ise şöyle:

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri Albay Veysel Kavak (4 kez)

Damadı Hakan Karakuş (1 defa)



