Hain Adil Öksüz'ün arkadaşının tabutunda şok eden görüntü
FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün ölen arkadaşı Hüdaverdi Adam'ın cenazesinde tabutun üstüne konulan havluda 'Düğünümüze hoş geldiniz' yazısı dikkat çekti.23 Aralık 2017 Cumartesi 17:13
Düzce'de dün gece D-100 karayolunda aracını emniyet şeridine park edip yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ölen Prof. Dr. Hüdaverdi Adam'ın cenazesi Adapazarı'na getirildi. Sakarya Üniversitesi'nden bu yıl emekli olan, geçen yıl FETÖ soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Hüdaverdi Adam'ın cenazesi öğleleyin kent merkezindeki Orhan Camii'ne getirildi. FETÖ'nün firari imamı Adil Öksüz'ün arkadaşı olarak tanınan profesörün yakınları, cenazenin başında taziyeleri kabul etti. Cenazeye Hüdaverdi Adam'ın yakınları, eğitim camiasından çok sayıda isim ve çok sayıda kişi katıldı. Adam'ın yakınları cenazede tabutun üstünü 'Düğünümüze hoş geldiniz' yazılı bir havlu örttü. Öğle namazı ve cenaze namazı boyunca tabut üzerinde duran havlu, cenaze kaldırılırken de aynı yerde durdu. Emekli profesör kılınan cenaze namazının ardından Serdivan'ın Meşeli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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vatandas33 dk önce bari oksuz hakkinda bildiklerini soyleseydi kim vurduya gitti gibi recep yazici senol ozbek gibi feto yine yapiyor yapacagini Ayfer2 sa önce Onca mazlumun ahi varkendugunemi gidilir ihanetini obur tarafta anlatir artik Evrim Doğa2 sa önce Doğru söylüyorsun. Kontrolluydu. Kontrollü olmasa iki günde onbinlerce insan ekmeğine edilebilirmiydi. Milleti sokağa çağıranların kendileri sıçan gibi saklandılar. Kolundan karısını alsan sesini çıkaramayan hashasinlerde tankları n önüne yattı. Talha2 sa önce Aynen kardesim fetoya bagli olarak olduyse geberdi gitti.... Akinci2 sa önce Bu fetolar olusu ve dirisiyle yalan dolan takiye ile boyanmislar bunlara guven olmaz .... Talha2 sa önce Fetosa bagliysa o veballe gitti.... Alparslan10713 sa önce O havluyu koyan kim,yorumlarınızı ona yapın efendiler...Öldükten sonra mevtanın arkasından söz söylenmez Rabbimize havale edilir....Kafir bile olsa tevbe etmiş olabilir,küfrüne şahitlik etmek için sorumluluk almayın...Fetö müşriği ve onun tasmasını tutanlarla da zaten mahşerde hesaplaşacağız...İstesekte istemesekte.... Allah rahmet etsin3 sa önce Gerçek İmanın kimse olduğunu Allah bilir.Var mı önürntarafı garantileyen Şahin Hamza 3 sa önce Düğüne gelemedik sayın Prof güle güle git Akif4 sa önce Yorum yapanlara bakiyorum da ......elhamdulillah muslumanim..benim dinim Boyle konusmaya musade etmez..