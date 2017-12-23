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Hain Adil Öksüz'ün arkadaşının tabutunda şok eden görüntü

FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün ölen arkadaşı Hüdaverdi Adam'ın cenazesinde tabutun üstüne konulan havluda 'Düğünümüze hoş geldiniz' yazısı dikkat çekti.

23 Aralık 2017 Cumartesi 17:13
Hain Adil Öksüz'ün arkadaşının tabutunda şok eden görüntü

Düzce'de dün gece D-100 karayolunda aracını emniyet şeridine park edip yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ölen Prof. Dr. Hüdaverdi Adam'ın cenazesi Adapazarı'na getirildi. Sakarya Üniversitesi'nden bu yıl emekli olan, geçen yıl FETÖ soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Hüdaverdi Adam'ın cenazesi öğleleyin kent merkezindeki Orhan Camii'ne getirildi. FETÖ'nün firari imamı Adil Öksüz'ün arkadaşı olarak tanınan profesörün yakınları, cenazenin başında taziyeleri kabul etti. Cenazeye Hüdaverdi Adam'ın yakınları, eğitim camiasından çok sayıda isim ve çok sayıda kişi katıldı. Adam'ın yakınları cenazede tabutun üstünü 'Düğünümüze hoş geldiniz' yazılı bir havlu örttü. Öğle namazı ve cenaze namazı boyunca tabut üzerinde duran havlu, cenaze kaldırılırken de aynı yerde durdu. Emekli profesör kılınan cenaze namazının ardından Serdivan'ın Meşeli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 17:13
  1. Adil Öksüz
  2. FETÖ
  3. Hüdaverdi Adam
  4. Düzce
  • vatandasvatandas33 dk önce
    bari oksuz hakkinda bildiklerini soyleseydi kim vurduya gitti gibi recep yazici senol ozbek gibi feto yine yapiyor yapacagini
  • AyferAyfer2 sa önce
    Onca mazlumun ahi varkendugunemi gidilir ihanetini obur tarafta anlatir artik
  • Evrim DoğaEvrim Doğa2 sa önce
    Doğru söylüyorsun. Kontrolluydu. Kontrollü olmasa iki günde onbinlerce insan ekmeğine edilebilirmiydi. Milleti sokağa çağıranların kendileri sıçan gibi saklandılar. Kolundan karısını alsan sesini çıkaramayan hashasinlerde tankları n önüne yattı.
  • TalhaTalha2 sa önce
    Aynen kardesim fetoya bagli olarak olduyse geberdi gitti....
  • AkinciAkinci2 sa önce
    Bu fetolar olusu ve dirisiyle yalan dolan takiye ile boyanmislar bunlara guven olmaz ....
  • TalhaTalha2 sa önce
    Fetosa bagliysa o veballe gitti....
  • Alparslan1071Alparslan10713 sa önce
    O havluyu koyan kim,yorumlarınızı ona yapın efendiler...Öldükten sonra mevtanın arkasından söz söylenmez Rabbimize havale edilir....Kafir bile olsa tevbe etmiş olabilir,küfrüne şahitlik etmek için sorumluluk almayın...Fetö müşriği ve onun tasmasını tutanlarla da zaten mahşerde hesaplaşacağız...İstesekte istemesekte....
  • Allah rahmet etsinAllah rahmet etsin3 sa önce
    Gerçek İmanın kimse olduğunu Allah bilir.Var mı önürntarafı garantileyen
  • Şahin Hamza Şahin Hamza 3 sa önce
    Düğüne gelemedik sayın Prof güle güle git
  • AkifAkif4 sa önce
    Yorum yapanlara bakiyorum da ......elhamdulillah muslumanim..benim dinim Boyle konusmaya musade etmez..
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