Hagi'ye FIFA soruşturma başlattı!

Futbolun gizli belge ve bilgilerini ortaya çıkaran Football Leaks yeni bir dosyayı daha gün yüzüne çıkardı.



Romanya’da Gazeta Sporturilor’da yer alan haberde, 2014 yılında Gheorghe Hagi’nin sahibi olduğu Romanya’dan Viitorul takımının Güney Kıbrıs ekibi Apollon’a gönderdiği Cristian Manea’nın transfer gerçekleri paylaşıldı. Bu bilgiler üzerine FIFA soruşturma başlattı.



2013 yılında futbolcu menajeri Pini Zahavi’nin kontrolüne geçen Apollon kulübü, Hagi’nin takımından Manea’yı satın aldı ve 1 yıl kiralık olarak Viitorul’da yeniden oynattı. 2.5 milyon euroluk bu transferde Hagi’nin 1.5 milyon euroyu alıp, 1 milyon euroyu teslim ettiği iddia edildi.



Bu esnada yalan olarak Chelsea’nin de istediği haberleri yayınlandı. Chelsea’nin sahibi Abramovich ile yakınlığı olduğu belirtilen Manea’nın Zahavi’nin yeğeni ve oğlunun çalıştığı Belçika’nın Mouscorn takımına kiralandığı duyuruldu. Tüm bu para transferinin Malta’da yer alan ve Zahavi’nin ortağı bir diğer menajer Abdilgafar Ramadani ile ortak olduğu şirket Dito üzerinden yaptığı kaydedildi.