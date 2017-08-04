Haftalar sonra gelen Cuma! Avlu dolup taştı

Binlerce Müslüman, terörist İsrail güçleri tarafından 15 Temmuz'da ibadete kapatılan ve üç haftadan bu yana gerilimin sürdüğü Mescid-i Aksa'ya akın etti.

İki hafta boyunca ibadete kapatılan ve geçen haftada 50 yaşın altındakilerin girişine izin verilmediği Mescid-i Aksa'da 25 bini aşkın Müslüman Cuma namazını kıldı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Terörist İsrail güçleri, 14 Temmuz'da Mescid-i Aksa'da 3 Filistinliyi öldürmüş ardından da yaşanan sorunları gerekçe göstererek Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmıştı. Aksa'nın girişine dedektör ve kamera yerleştiren işgalci İsrail yönetimi, Müslümanların dirayetli duruşu karşısında geri adım atmak zorunda kalmıştı.