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Haftalar sonra gelen Cuma! Avlu dolup taştı

14 Temmuz'dan bu yana gerilimin sürdüğü ve işgalci İsrail tarafından iki hafta ibadete kapatılan Mescid-i Aksa'da 25 bini aşkın Müslüman Cuma namazını kıldı.

04 Ağustos 2017 Cuma 16:25
Haftalar sonra gelen Cuma! Avlu dolup taştı

Binlerce Müslüman, terörist İsrail güçleri tarafından 15 Temmuz'da ibadete kapatılan ve üç haftadan bu yana gerilimin sürdüğü Mescid-i Aksa'ya akın etti.

İki hafta boyunca ibadete kapatılan ve geçen haftada 50 yaşın altındakilerin girişine izin verilmediği Mescid-i Aksa'da 25 bini aşkın Müslüman Cuma namazını kıldı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Terörist İsrail güçleri, 14 Temmuz'da Mescid-i Aksa'da 3 Filistinliyi öldürmüş ardından da yaşanan sorunları gerekçe göstererek Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmıştı. Aksa'nın girişine dedektör ve kamera yerleştiren işgalci İsrail yönetimi, Müslümanların dirayetli duruşu karşısında geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 16:25
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