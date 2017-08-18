Haftada en az 1 kere yerseniz...

Uzmanlar, türk mutfağında sofraları süsleyen aynı zamanda damak tadını şenlendiren nohutun çeşitli faydalarını ortaya çıkardılar.



İşte nohutun daha önce hiç duymadığınız faydaları…

Nohut tanelerinin dış kısımlarındaki kabukların, kalp ve damar sağlığını koruduğunu, özellikle kan şekerini düşüren posa içerdiği özellikle şeker hastalarının bu besini sofralarından eksik etmemesi gerektiğini söylüyorlar.

Zehri vücuttan atıyor

Sigaranın oluşturduğu zehri, çevre kirliliğinden oluşan zehri nohudun vücuttan silip attığı söyleniyor. Vücutta kanserin neden olduğu bileşenlerin zehir etkisini ortadan kaldırmasıyla biliniyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Bulantı, baş dönmesi ve baş ağrısı problemlerini giderir. İçeriğinde yer alan amino asitler sayesinde uyku düzenini sağlamaya yardımcı olur. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirip, hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

Depresyondan koruyor

İçeriğinde yer alan yüklü miktarda fosfor, kemik ve diş yapısını güçlendirmesinin yanı sıra mutluluk hormonlarına da etki ediyor. Dolayısıyla depresyon gelişmesini de engelliyor.