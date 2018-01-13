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Haftada 3 porsiyon ölüm riskini azaltıyor

Bilim insanları haftada üç porsiyon kuruyemiş yemenin erken ölüm riskini yüzde 39 azalttığını açıkladı.

13 Ocak 2018 Cumartesi 21:12
Haftada 3 porsiyon ölüm riskini azaltıyor

Kuruyemiş yemenin aynı zamanda kalp hastalığı, kardiyovasküler hastalıklar ve diyabet riskini de düşürebileceği belirtildi.

The Express'in haberinde, haftada üç porsiyon kuruyemiş tüketen deneklerin hiç kuruyemiş tüketmeyenlere oranla, herhangi bir nedene bağlı ölüm riskinin yüzde 39 daha düşük olduğu belirtildi.

Araştırmacıların açıklamalarında, "Tekli doymamış yağ asitleri, lif, mineraller, vitaminler ve birçok biyoaktif bileşiğin yüksek olduğu kuruyemişler, bu besinlerin sağlık üzerindeki faydalarını kısmen açıklayabileceği"ne dikkat çekildi.

Barselona Üniversitesi Lipid Kliniği eski Direktörü Dr Emilio Ros'a göre, kuruyemiş tüketmenin kilo kaybetmeye de katkı sağladını söyledi.

Ros, "Epidemiyolojik çalışmalar ve klinik araştırmalar, düzenli kuruyemiş tüketiminin obeziteyi önleyebileceğini ve kilo kaybına bile yardımcı olabileceğini" belirtti.

Kan basıncı, viseral adipozite ve metabolizma hastalıklarının da kuruyemiş tüketiminden olumlu etkilendiğini söyleyen Ros, "Bu nedenle, kuruyemişlerin birçok kardiyovasküler risk faktörü üzerinde yararlı bir etkisi olduğu açıktır "dedi.

İspanyol bilim insanları da 2013´te yaptıkları bir araştırmanın sonuçlarının kuruyemiş tüketmenin kardiyovasküler hastalıklardan ölüm riskini büyük ölçüde azalttığını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 21:12
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