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Hafta sonu tatilleri kalkacak mı? Bakan açıkladı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Hafta sonu tatili devam ediyor, kaldırılması mümkün değil diyen Özlü "Hafta sonu çalışmak isteyen işletmeler izin almayacak" dedi.

22 Haziran 2017 Perşembe 20:01
Hafta sonu tatilleri kalkacak mı? Bakan açıkladı

Bakan Özlü yılın 2. yarısında daha yüksek büyüme beklediklerini ifade ederek "2. çeyrekte %5'in üzerinde büyüme bekliyoruz, geçen yıl FETÖ darbe girişimi olmasaydı geçen sene de %2.9 değil %4'ler civarında büyüyecektik. Türkiye büyümeye devam edecek" dedi. 

YERLİ OTOMOBİLDE HEDEF 2019 

Yerli otomobil knusunda çalışmaların sürdüğünü, bayram sonrasında konuyla ilgili hızlı bir süreç olacağını belirten Özlü "Yerli otomobilin özel sektör öncülüğünde devlet desteğiyle olmasını istiyoruz. Hedefimiz 2019'da Türk otomobilinin yollarda görülmesidir" dedi. 

HAFTA SONU TATİLİ

Hafta sonu tatili kalkıyor iddiası dün çok konuşulmuştu. Bakan Özlü bu konuyla ilgili "Hafta sonu tatili devam ediyor, kaldırılması mümkün değil. Hafta sonu çalışmak isteyen işletmeler izin almayacak" dedi.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 20:01
  1. FETÖ
  2. Yerli otomobil
  3. Faruk Özlü
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