Hafta sonu hava nasıl olacak? sorusuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji'den İstanbul hava durumuyla ilgili yapılan açıklamada 27 Ekim cuma günü az bulutlu, 28 Ekim cumartesi ve 29 Ekim pazar günleri ise yer yer olmak üzere hafif yağışlı bir hava beklendiği belirtildi.

PAZARTESİ SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının cuma ve cumartesi günü artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Hafta başından itibaren sıcaklıkların tekrar

düşeceği öngörülürken, kasım başında yeni bir soğuk hava dalgasının İstanbul'da etkili olabileceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da cuma günü az bulutlu, cumartesi ve pazar günleri ise yer yer olmak üzere hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, sıcaklıkların hafta sonu 19 derece civarında seyretmesi beklenirken, pazartesi gününden itibaren ise sıcaklıkların yeniden düşmeye başlayacağı tahmin ediliyor.

Hava tahmini modellerine göre, kasım başında beklenen kuvvetli soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul'da sıcaklıkların 10-15 derece aralığında olması tahmin ediliyor.