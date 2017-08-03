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Hafriyat kamyonunda yangın çıktı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde park halindeki hafriyat kamyonunda çıkan yangın mahalle sakinlerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

03 Ağustos 2017 Perşembe 12:37
Hafriyat kamyonunda yangın çıktı

Olay, Hemit Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kömür ocağına gidip gelen hafriyat kamyonu şoförü, kahvehanede çay içmek için kamyonu park etti. Birkaç dakika sonra kamyonda yangın çıktı. Kahvehanedeki vatandaşların fark etmesi üzerine yangın söndürme tüpüyle olaya müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin de gelmesiyle yangın büyümeden önlendi.

Şoför koltuğu kısmında çıkan yangın nedeniyle, araçta maddi hasar meydana geldi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 12:37
  1. Tekirdağ
  2. Malkara
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