Hafızası gitti, dostlukları gitmedi!

İlkokul 1. sınıfta tanışan ve iyi dost olan Hilal ve Simge, 10. sınıfı tamamladıklarında bir kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı, beyinlerinden hasar alan 16 yaşındaki genç kızlar kazayı ve birçok şeyi geçici hafıza kaybı nedeniyle unuttu. İki genç kızın unutmadıkları tek şey ise birbirlerini tanıyıp dost oldukları.

Karabağlar ilçesinde yaşayan Simge Kekeç ve Hilal Önder'in hikayesi Ulubey İlkokulu'nun 1. sınıfında başladı.

Çok iyi arkadaş olan iki kız, 10 yıl boyunca birbirinden hiç ayrılmadı ve Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin 10. sınıfını da aynı sınıfta ve aynı sırada tamamladı.

Dar gelirli ailelerine destek olmak ve harçlıklarını çıkarmak isteyen 16 yaşındaki Simge ve Hilal, yaz tatiline girdikten sonra iş başvurusunda bulunmak için 4 Haziran'da evlerinden çıktı. Dostluk Bulvarı'na geldiklerinde yolun karşısına geçmek isteyen Simge ve Hilal'e Suriyeli sürücü S.H'nin kullandığı 35 MB 0030 plakalı kamyonet çarptı.

Beyin kanaması geçiren, kafatası ve bacağında kırıklar olan Simge, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, 1 hafta yoğun bakım ünitesinde kaldığı hastaneden 17 gün sonra da taburcu edildi.

Kazanın hemen ardından "öldü" sanılan, şans eseri kurtulan ancak kafatasındaki kırıklar nedeniyle ağır bir ameliyat geçiren Hilal de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 21 Haziran'da evine döndü.

Simge ve Hilal'in ortak kaderi yine değişmedi, iki kız da hem kazayı hem de yaşadıkları birçok şeyi ya hatırlamıyor ya da çok güçlükle hatırlıyor. Ancak birbirlerini unutmadı.

Hayata tutunduklarında ilk işleri de adlarını sayıklayarak uyandıkları dostlarına kavuşmak oldu.

Gözyaşlarıyla sarıldılar

İki kızın buluşması Hilal'in evinde oldu, Simge kendisi gibi saçları kazınan arkadaşını görünce "Bak Hilal, ben nasıl olmuşum, seni çok özlemişim, kaç gündür senin adını duyunca ağlıyordum." dedi.

Gözyaşlarıyla arkadaşına sarılan Simge, "Kaç ay oldu görüşmedik biz belki sene olmuştur, kaza yapmışız ama ben hatırlamıyorum. En son eğlenceliydi, güzel bir şeyler yapıyorduk ama hatırlamıyorum ki tam. Güzeldi, okuldaydık galiba, onu hatırlıyorum." dedi.

Yatakta hiç kıpırdamadan yatan Hilal de "Seni çok bekledim Simge." dedi.