Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Ömer Y., idaresindeki 23 FN 922 otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 KK 798 plakalı hafif ticari araçla Adıyaman- Kahta Karayolu Havalimanı yakınlarında çarpıştı. Yaşanan kazada otomobilde bulunan Muhammed D., Tuncay Y., Muhammed Y., Aysel Y., yaralandı. Yaralanan 4 kişi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kazayı ufak sıyrıklarla atlattıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.