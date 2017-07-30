Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

30 Temmuz 2017 Pazar 15:29
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Ömer Y., idaresindeki 23 FN 922 otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 KK 798 plakalı hafif ticari araçla Adıyaman- Kahta Karayolu Havalimanı yakınlarında çarpıştı. Yaşanan kazada otomobilde bulunan Muhammed D., Tuncay Y., Muhammed Y., Aysel Y., yaralandı. Yaralanan 4 kişi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kazayı ufak sıyrıklarla atlattıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 15:29
  1. Adıyaman
  2. Tunca
  3. Kahta
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ticari araç ile çarpışan otomobil şarampole yuvarlandı!
    1. Ticari araç ile çarpışan otomobil..
    2. Kredi kartı borcunu ödememek bunu da..
    3. Kredi kartı borcunu ödememek bunu da..
    4. Depremzede Ayşe nineye sürpriz
    5. Antalya’da otomobil direğe çarptı: 1..
    6. Bekir Bozdağ nikah tartışmalarına son..
    7. Kendi yaktığı ateşte yanarak öldü
    8. Hafif ticari araç ile otomobil..
    9. Bunaltıcı sıcaklar Kemah tuzuna..
    10. Denizli’de keserli katil yakalandı
    11. Arıcılar, hibelerden yararlanacak
    12. 278 bin 500 paket kaçak sigara ele..
    13. Tamamen yerli ve milli… Görüntüleri..
    14. Kuyuya düşen yaşlı adam hayatını..
    15. HDP'den Haddini aşan açıklama!..
    16. İzmir’de dört ayrı noktada yangın
    17. Eskişehirspor, Sergen Yalçın ile 1..
    18. 3 milyon arı telef oldu
    19. Her gün yemek kansere iyi geliyor
    20. Körfez ülkelerinden geri vites:..
    Korkutan uyarı: 30 Temmuz'dan sonra...
    Korkutan uyarı: 30 Temmuz'dan sonra...
    FETÖ'den alçak talimat: Her gün aralıksız Erdoğan'a...
    FETÖ'den alçak talimat: Her gün aralıksız Erdoğan'a...
    Pakistan yeni yol haritasını çizdi… İşte yeni Başbakan
    Pakistan yeni yol haritasını çizdi… İşte yeni Başbakan
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!