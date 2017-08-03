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Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Hacılar köyü girişinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

03 Ağustos 2017 Perşembe 14:09
Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Hacılar köyü girişinde Musaf K. idaresindeki 02 AJ 743 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Sarıtaşlık (48) idaresindeki 02 EB 957 plakalı motosiklet çarpıştı. Yaşanan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Mehmet Sarıtaşlık burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kaza sonrası olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 14:09
  1. Adıyaman
  2. Hac
  3. Gölbaşı
  4. Hacılar
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