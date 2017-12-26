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Hadsiz Suudi siyaset analistinden küstah sözler!

BAE Dışişleri Bakanı'nın Fahrettin Paşa ile ilgili sözleri büyük tepkilerin hedefi olurken, Bakan'a sahip çıkmak batı yanlısı Suudi siyasi analistlerine kaldı.

26 Aralık 2017 Salı 12:41
Hadsiz Suudi siyaset analistinden küstah sözler!

Son dönemde yaşanan Arap tartışmaları ile Osmanlı ve Türk tarihi lekelenmeye çalışılıyor. Geçtiğimiz hafta BAE Dışişleri Bakanı Osmanlı'nın Medine'deki ordu komutanı olan Fahrettin Paşa'ya ilişkin küstah sözleri eleştiri konusu olurken, bu sözlere Suudi Arabistanlı bir siyasi analist sahip çıktı.

"OSMANLI SÖMÜRGECİYDİ"

Suudi Arabistan'da bir televizyon kanalında canlı yayına yapılan tartışma programı, amacını aştı.

Programda Orta Doğu'nun gidişatına konuşulurken konu Osmanlı-Türkiye ve Fahrettin Paşa'ya geldi. Medine'nin koruyucusu Fahrettin Paşa'ya ilişkin BAE Dışişleri Bakanı'nın paylaşımı hatırlatırken bu sözlere Suudi bir siyasi analist sahip çıktı.

"Osmanlı sömürgeciydi" diyen Amid El-Şehri, Osmanlı'nın hilafet devleti olmadığı, bölgede yaşananların sebebinin yine Osmanlı olduğunu iddia etti.

"TERÖR EYLEMLERİNİ ORGANİZE ETTİLER"

Osmanlı yönetimindeki Arap topraklarında büyük felaket zincirlerinin yaşandığını iddia eden El Şehri, "Fahrettin Paşa, Araplara karşı terör eylemlerini organize eden kişilerin başında geliyor." sözleriyle küstahlığını bir derece daha ileri taşıdı.

BAE BAKANINA SAHİP ÇIKTI

Siyasi analist olarak ekrana çıkartılan ve yaptığı, Suud yönetimini güzellemekten başka bir şey olmayan El Şehri, "büyük bir ustalıkla" yaptığı analizlerini BAE Bakanı üzerinden sürdürdü.

BAE Bakanı Abdullah Bin Zayed'in Fahrettin Paşa'ya ilişkin paylaşımını hatırlatan El Şehri, BAE Dışişleri Bakanı'nın paylaşımında herhangi bir şey olmadığını, bu kadar ses getirmesinin tek sebebinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işine gelmemesi olduğunu beyan etti.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Canlı olarak yayınlanan programın bu kısmı sosyal medyada da büyük tepki çekti. Özellikle bir Arap kullanıcıların bir kısmı bu açıklamaları skandal olarak yorumlarken, Fahrettin Paşa ve Türkiye üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamaları eleştirdi.

Geçtiğimiz hafta BAE Dışişleri Bakanı Medine Orduları Komutanı Fahrettin Paşa'ya ilişkin küstah bir Twitter paylaşımında bulunmuştu.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 12:41
  1. Osmanlı
  2. Suudi Arabistan
  • Levent kaya Levent kaya 1 sa önce
    Bu ulke Turkculuk yapan yahudiden Kurtculuk yapan ermeniden cekti ne cektiyseTurkun Turkten baska dostu yok diye diye basimizi topraga gomdugumuz yetmezmiartik ordaki ulkelerdede bizdeki chpnin arap versiyonlari hala aktif haldeler guc kontrol abd destegiyle yurutuyorlar bunlarin genellesen bizdeki yuzde 25 likten daha azdirsimdi araplarda bizi bu 25 kesimden dolayi dinsiz diye dislayabilirlermi hayir olmasi gereken hepsini bir tutmadan halklarinin gonlunu kazanip bizle isbirligi yapanlari desteleyip organize edip basa getirmek bir kursun atmadan bitirebilmek gerek
  • askerasker2 sa önce
    Durun siz kardeşsiniz
  • Fahrettin PaşaFahrettin Paşa3 sa önce
    Arap kardeşlerimizi üzmeden Bu Amerikanın k.yalayıcısı,Yahudi dostu, müslüman düşmanı hanedandan kurtulmanın yollarını aramak lazım
  • TayyipTayyip3 sa önce
    Yalnız biz Osmanlı değiliz
  • ssseeessseee3 sa önce
    HIRISTIYANLARIN USAKLIGINI YAPANLAR DEVE COBANLIGI YAPARKEN ALLAH IN NEMETI PETROL ORTAYA CIKINCA HEPSI ANALIST OLDU INGILIZ USAKLIGI YAPANLAR MÜSLÜMANIN KIYMETINI BILEMEZ
  • YusufYusuf4 sa önce
    Terör eylemlerini organize ettiler diyen ahmak,avanak,uyuşuk,uyuz,zevk,sefa düşkünüüretmeyen,ALLAH'ın bahşettiği yeraltı kaynaklarıyla gününü gün eden ABD köleleri,Uganda'da katliam yaparak 100 ile 300 bin insanın katlinden mes'ul İdi AMİN'i topraklarında barındıran araç,hizmetçi ve villa tahsil eden ölene dek lüks bir yaşam sürmesini sağlayan siz değilmisiniz,bu terör destekçiliği degil mi ? Hizmet etmekten şeref duyduğunuz yani kölelik yaptığınız ABD Afgsnistan,Irak,Vietnam ve bir çok dünya ülkesinde ne yaptı ? Bu kadar da kör olamazsınız,zulmün hizmet ehli olduğunuzdan tek laf etmiyorsunuz.
  • YorumYorum4 sa önce
    Bunlara bir tarih dersi vermek gerek.Güneşi balçıkla sıvayamazsınız.
  • MalkoçoğluMalkoçoğlu4 sa önce
    Zamanında bunların kellesi alınsaydı şimdi oraları Türk oğlu Türk dü..osmanlının tek hatası Avrupa da ve ortadoğuda bunlara hoş görü ile yaklaşmasıydı
  • Gökhan Gökhan 4 sa önce
    Arkadașlar yorum yaparken suud ailesi arapları birbirine karıștırmayın suud ailesi hakkında internette araștırma yaparsanız bunu anlarsınız suudları bu açıklaması arapları bağlamaz hata etmeyelim inșaallah
  • NN4 sa önce
    OSMANLI HİZMETTEN BAŞKA NE YAPMIŞALLAH CC BİLİYOR Kİ KİMİN HİZMETYAPACAĞINIKİMİN YAPMAYACAĞINI
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