Hadsiz bakandan küstah ifade: Erdoğan diktatör gibi...

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Erdoğan'ın karşıtlarına, farklı düşünenlere ve azınlıklara takındığı tavrın ‘kabul edilemez' olduğunu belirtti.

‘GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GENİŞLETİLMESİNE KARŞIYIM'

Sert eleştirilerini sürdüren Kurz, Erdoğan'ın ‘kesinlikle diktatörlük özellikleri gösterdiğini' ifade etti.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Gümrük Birliği'nin genişletilmesini de karşı olduğu dile getiren Kurz, ‘insan hakları ve temel demokratik değerlerin sistematik bir şekilde ihlal edildiği Türkiye ile Gümrük Birliği'ni görüşmeyi tamamen gerçek dışı' bulduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Almanya hükümetinin Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin genişletilmesine karşı olduğunu açıklamıştı.